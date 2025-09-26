Skandal olay kısa sürede viral olurken, kamuoyundan mekanın kapatılması ve sorumluların cezalandırılması yönünde yoğun tepkiler geldi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Henüz ismi açıklanmayan bir eğlence mekanında kaydedilen videoda, erkek şahsın kadına fiziksel temasta bulunduğu ve kadının bu durumdan rahatsız olduğu anlar açıkça görülüyor. Kadının yabancı uyruklu olduğu tahmin edilirken, olayın gece saatlerinde yaşandığı ifade edildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Olay görüntülerinin yayılmasının ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Kullanıcılar:

“Bu bir tacizdir, cezasız kalmamalı.”

“İstanbul’un göbeğinde böyle bir şeyin yaşanması utanç verici.”

“Mekan derhal mühürlenmeli, sorumlular yargılanmalı.”

gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi. #Sultanahmet ve #TuristTacizi etiketleri kısa sürede trend listelerine girdi.

BU İLK REZALET DEĞİL

Olay, daha önce Muğla'nın Marmaris ilçesindeki eğlence mekanlarında yaşanan ve tepki çeken benzer görüntüleri akıllara getirdi. Turistik bölgelerde, özellikle yabancı kadın turistlere yönelik rahatsız edici davranışların son dönemde artış gösterdiği gözlemleniyor.