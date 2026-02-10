Son dönemde kamuoyunda ve yasal düzenlemelerde de gündeme gelen yüksek site aidatlarına ilişkin dikkat çeken bir araştırma yayımlandı. Gayrimenkul sektörünün önde gelen şirketlerinden EVA Gayrimenkul’ün çalışmasına göre, özellikle İstanbul’un merkezi noktaları ile lüks konut bölgelerinde ödenen aidatlar oldukça yüksek seviyelere ulaştı.

MERKEZİ VE LÜKS BÖLGELERDE AİDATLAR ZİRVEDE

EVA Gayrimenkul’ün araştırmasına göre, merkezi lokasyonlarda ve lüks konut projelerinde aidatlar 15 bin TL’den başlarken 70 bin TL’ye kadar çıkıyor. Aidatların en yüksek seviyelere ulaştığı ilçeler arasında Beşiktaş, Şişli, Sarıyer, Üsküdar, Beykoz ve Kadıköy yer alıyor.

Endeksa verilerine göre İstanbul’da ortalama 100 metrekare bir dairenin kira bedeli 36 bin 300 TL seviyesinde bulunuyor. Buna karşılık bazı projelerde 70 bin TL’ye ulaşan aidatlar, ortalama bir konut kirasının iki katını aşmış durumda.

AİDATLARI BELİRLEYEN UNSURLAR

EVA Gayrimenkul Değerleme’nin verilerine göre, söz konusu ilçelerdeki projelerde aidatları belirleyen temel unsurlar arasında güvenlik hizmetleri, sosyal alanlar, teknik hizmetler ve yönetim giderleri öne çıkıyor. Özellikle büyük ölçekli ve hizmet çeşitliliği yüksek projelerde aidatların daha yüksek seviyelerde olduğu görülüyor.

BEŞİKTAŞ VE ŞİŞLİ’DE AİDATLAR 50 BİN TL’Yİ AŞIYOR

Beşiktaş’ta bilinirliği yüksek markalı projelerde, 100 metrekare daireler için aidatlar 45 bin TL seviyelerine kadar çıkıyor. Daire büyüklüğünün 200 metrekare ve üzerine ulaşması halinde ise aidatların 70 bin TL bandına yükseldiği görülüyor.

Şişli’de ise özellikle lüks ve rezidans konseptli projelerde, 100 metrekare dairelerin aidatları çoğunlukla 50 bin TL’nin üzerinde seyrediyor. Bölgedeki üst segment projelerde bu rakamların daha da yukarı çıktığı gözlemleniyor.

Endeksa verilerine göre Beşiktaş’ta ortalama kira bedeli metrekare başına 557 TL seviyesinde bulunuyor. Bu rakam, 100 metrekare bir daire için yaklaşık 55 bin 700 TL’ye karşılık geliyor. Şişli’de ise metrekare başına ortalama kira bedeli 437 TL olurken, 100 metrekare bir dairenin ortalama kirası 43 bin 700 TL seviyesinde yer alıyor.

VİLLA SİTELERİNDE AİDATLAR 30 BİN TL’YE YAKLAŞIYOR

Sarıyer, Üsküdar ve Beykoz gibi villa sitelerinin yoğun olduğu ilçelerde aidatlar genellikle 23 bin TL ile 30 bin TL arasında değişiyor. Villa sayısının sınırlı olduğu ve ortak giderlerin daha az haneye bölündüğü sitelerde ise aidat tutarlarının ortalamanın üzerine çıktığı belirtiliyor.

KADIKÖY BAĞDAT CADDESİ ÇEVRESİNDE 15–20 BİN TL BANDI

Kadıköy Bağdat Caddesi çevresinde yer alan residence projelerinde ise aidatlar görece daha düşük seviyelerde seyrediyor. Bu bölgede aidatların genellikle 15 bin TL ile 20 bin TL aralığında olduğu ifade ediliyor.

“AİDATLAR KONUT TERCİHLERİNDE BELİRLEYİCİ HALE GELDİ”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan EVA Gayrimenkul Değerleme Koordinatörü Serkan Bal, aidatların artık konut tercihlerinde önemli bir kriter haline geldiğini belirtti. Bal, “Özellikle lüks ve büyük ölçekli projelerde sunulan hizmet çeşitliliği arttıkça, aidatlar da ciddi seviyelere ulaşıyor. Günümüzde aidatlar, konutun sadece yan gideri değil, aylık bütçeyi doğrudan etkileyen önemli bir maliyet kalemi haline geldi. Alıcı ve kiracıların, karar sürecinde aidat tutarlarını mutlaka göz önünde bulundurması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

YÜKSEK SİTE AİDATLARINA FREN DÜZENLEMESİ

Yüksek site aidatları, son dönemde kamuoyunda yoğun şekilde tartışılan başlıklar arasında yer aldı. 16 Ocak 2026 tarihinde TBMM Komisyonu’nda kabul edilen bir düzenlemeyle, site yönetimlerinin keyfi aidat belirleme yetkisi sınırlandırıldı.

Düzenleme kapsamında, site veya apartman yöneticilerinin toplayacağı avans miktarının kat malikleri kurulunca onaylanması şartı getirildi. Böylece yöneticilerin tek taraflı aidat belirlemesinin önüne geçilirken, aidat artırma yetkisi kat malikleri kuruluna verildi.

EVA Gayrimenkul Değerleme’nin verileri, İstanbul’daki lüks ve büyük ölçekli konut projelerinde aidatların; sunulan hizmetler, sosyal donatılar, güvenlik altyapısı ve yönetim modeli gibi unsurlara bağlı olarak belirgin şekilde yükseldiğini ortaya koyuyor.