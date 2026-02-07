Sosyal medya mecralarında hızla yayılan bir video, kuşaklar arasındaki "kazanç" algısının değişimini çarpıcı bir örnekle gözler önüne serdi. Paylaşımda yer alan bilgilere göre; kızının kendisinden hiç para talep etmemesinden ve kişisel harcamalarını rahatça karşılamasından şüphelenen bir baba, "Sen benden neden para istemiyorsun, bu kadar para sana nereden geliyor?" sorusunu yöneltti. Genç kızın bu soruya verdiği yanıt ise babasını ve izleyenleri hayrete düşürdü.

Gelir kaynağının TikTok üzerinden kendisine gönderilen mesajlar ve bu etkileşimlerin sağladığı maddi imkanlar olduğunu ima eden genç kız, ekran görüntülerini takipçileriyle paylaştı. Söz konusu mesajlarda, bazı erkek kullanıcıların genç kıza yönelik kullandığı şu ifadeler dikkatlerden kaçmadı:

"Emekli ikramiyem gibisin", "Ben tatlı olarak seni yicem", "Bebeğim çok geç bakıyorsun" ve "Ama böyle nazlanma bebeğim".

MESAJLAR KULLANICILARI ŞAŞIRTTI

Paylaşılan görsellerde, kullanıcıların genç kıza sadece övgü dolu sözler söylemekle kalmadığı, aynı zamanda platformun sunduğu hediyeleşme özellikleri üzerinden maddi destekte bulundukları anlaşıldı. "Emekli ikramiyem gibisin" şeklindeki benzetmeler ve flörtöz yaklaşımların yer aldığı mesajlar, sosyal medya kullanıcıları arasında farklı yorumlara neden oldu.

Bir kesim bu durumu dijital çağın getirdiği yeni bir popülerlik ve gelir modeli olarak değerlendirirken, bir diğer kesim ise aile bağları ve sosyal medyadaki mahremiyet sınırlarının aşılması üzerinden eleştirilerde bulundu. Genç kızın babasına verdiği bu "açık yürekli" ancak sarsıcı cevap, dijital platformlardaki hediyeleşme kültürünün ve bu yolla elde edilen kazançların etik boyutunu bir kez daha tartışmaya açtı.