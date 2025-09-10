Adana’da sosyal medyada yayınlanan bir videoda “torbacı” diye bilinen uyuşturucu satıcılarının yöntemlerini anlatan Vedat G. (31), uyuşturucu satışı yaptığı sırada R.Y. (21) ile birlikte suçüstü yakalandı.

UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde çekilip sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Videodaki kişinin Vedat G. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi uyuşturucu satışı yaparken R.Y. ile birlikte yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 4 gram esrar, 13 uyuşturucu hap ve 3 gram kokain ele geçirildi. Emniyetteki sorgularında birbirini suçlayan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.