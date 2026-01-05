Yapılan açıklamada, kan stoklarının günlük hasta ihtiyaçlarını karşılamak ve olası acil durumlara hızlı şekilde müdahale edebilmek için yeterli seviyede tutulmasının zorunlu olduğu belirtildi. Bazı kan gruplarına yönelik talebin diğerlerine kıyasla daha yüksek olduğu ifade edilirken, özellikle O negatif kan grubuna dikkat çekildi.

STOKLAR TÜKENİYOR

Uzmanlara göre toplumun yaklaşık yüzde 8'inin O negatif kan grubuna sahip olmasına rağmen, hastanelerden gelen kan taleplerinin yaklaşık yüzde 13’ü bu gruba ait. O negatif kanın "evrensel donör" olarak kabul edilmesi, özellikle acil müdahalelerde bu kan grubunun öncelikli tercih edilmesine neden oluyor. Bu durum da stok seviyelerinin sürekli takip edilmesini zorunlu kılıyor.

Yetkililer, ihtiyaç duyulan dönemlerde belirli kan gruplarına yönelik hedefli çağrılar yapıldığını belirterek, "Stokları güçlendirmek için zaman zaman belirli kan gruplarına sahip düzenli bağışçılarla iletişime geçiyor ve bağış yapmalarını rica ediyoruz" açıklamasında bulundu.

HANGİ KAN GRUPLARI KİMLERE YARDIMCI OLUR?

Uzmanlar, kan bağışının hangi hastalara fayda sağlayabileceğini ise şu şekilde sıraladı:

O pozitif: O pozitif, A pozitif, B pozitif ve AB pozitif hastalara yardımcı olabilir.

O negatif: Tüm kan gruplarına sahip hastalara kan verebilir.

A pozitif: A pozitif ve AB pozitif hastalara yardımcı olabilir.

A negatif: A pozitif, A negatif, AB pozitif ve AB negatif hastalara kan verebilir.

B pozitif: B pozitif ve AB pozitif hastalara yardımcı olabilir.

B negatif: B pozitif, B negatif, AB pozitif ve AB negatif hastalara kan verebilir.

AB pozitif: Yalnızca AB pozitif hastalara yardımcı olabilir.

AB negatif: AB pozitif ve AB negatif hastalara kan verebilir.