Amerika Birleşik Devletleri’nin Alaska eyaletinde yer alan Whittier kasabası, alışılmışın dışındaki yerleşim düzeniyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 300 kişilik kasaba nüfusunun neredeyse tamamı, tüm sosyal ve kamusal hizmetlerin tek bir çatı altında toplandığı 14 katlı Begich Towers binasında ikamet ediyor.

TÜM SOSYAL YAŞAMA ASANSÖRLE ULAŞIYORLAR

İkinci Dünya Savaşı döneminde askeri kışla olarak inşa edilen Begich Towers, günümüzde bir "dikey kasaba" olarak hizmet veriyor. Bina sakinleri; okul, postane, polis karakolu, belediye binası, market ve kliniğe dışarı çıkmalarına gerek kalmadan, sadece asansör kullanarak ulaşabiliyor. Kasaba okulu, ana binaya bir yeraltı tüneliyle bağlı olup, öğrencilerin kış aylarındaki yoğun kar yağışından etkilenmeden eğitim görmesine olanak sağlıyor.

BUNUN NEDENİ EKSTREM HAVA KOŞULLARI

Whittier’ın tek binada yaşam stratejisinin temelinde, bölgedeki ekstrem hava koşulları yatıyor. Yıllık kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu ve rüzgar hızının saatte 100 kilometreye ulaştığı kasabada, bu yapı mimari bir zorunluluk olarak kabul ediliyor. Kasabanın dış dünya ile kara yolu bağlantısı ise sadece trenlerin ve araçların ortak kullandığı, belirli saatlerde açılan 4 kilometrelik tek şeritli bir tünel üzerinden sağlanıyor.

KIŞ AYLARINDA BİNA DIŞINA ÇIKAMIYORLAR

1960’lı yıllara kadar askeri bir ikmal üssü olarak kullanılan bölge, ordunun çekilmesiyle birlikte sivil bir yerleşim alanına dönüştü. Günümüzde turizm ve balıkçılıkla geçinen Whittier sakinleri, kış aylarını binanın dışına çıkmadan geçirirken; yaz aylarında liman faaliyetleri ve doğa turizmi için dış dünyayla etkileşimlerini artırıyor.