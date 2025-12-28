Emekli Albay Orkun Özeller, 23 Kasım’da teröristbaşı Abdullah Öcalan hakkında suç duyurusunda bulundu. Özeller, 1999’da tutuklanarak İmralı’ya konan Öcalan hakkında o tarihten sonra da PKK’nın yaptığı eylemlerden sorumlu tutulmasını istemişti.

‘ARAÇ SUÇLAR İŞLEDİ’

Başvuruyu takip eden İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, toplam 70 şehit verilen Koşuyolu, Aktütün, TUSAŞ, Silvan ve Çukurca saldırılarını “Suç tanımı içindeki örnekler” olarak sıraladı. Devletin 1999 sonrası da PKK’nın yöneticisi olarak Öcalan’ı kabul ettiğini söyleyen ve milletvekillerinin ‘Örgüt lideri’ ile görüşmek için İmralı’ya gittiğini belirten Türkoğlu, şöyle devam etti:

‘UMUT TÜRK DEVLETİ’

“Öcalan, TCK’nın ‘302-314 maddeleri gereği ‘Araç suçlar’ kapsamında örgütü yönetmekten ve 2000-2025 yılları arasındaki eylemlerden de yargılanmalı. Bu ülkede birinci çözüm süreci aldatmacası unutulmadı. PKK’yı bitirmek mi, yoksa arka kapıdan sisteme sokmak mı istiyorsunuz? Bazıları umut hakkı hayalleri kurabilir ama bu ülkenin umudu İmralı değil; şehitlerimizin kanıyla ayakta duran Türk devletidir.”

TCK’da yer alan maddeler

MADDE 302: Devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya Devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya Devlet idaresinden ayırmaya yönelik bir fiil işleyen kimse, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suç sırasında başka suçların işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur.

MADDE 314: Bu suçları işlemek amacıyla, silahlı örgüt kuran veya yöneten kişi, 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Örgüte üye olanlara, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilir.