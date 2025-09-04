Adıyaman Belediyesi, aldığı kararla Adıyaman Üniversitesi’ne ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere iki aylık ücretsiz ulaşım desteği sağlanacağını duyurdu.

Adıyaman Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen eylül ayı toplantısında 9’u ana gündem olmak üzere toplam 14 madde oylandı. Onaylanan gündem maddeleri arasında üniversite öğrencilerine ücretsiz ulaşım sağlanacağı kararlaştırıldı.

Belediye Başkanı CHP’li Abdurrahman Tutdere tarafından önerilen “İlimize Hoş Geldiniz Projesi” kapsamında Adıyaman Üniversitesi’ne ilk kez kayıt yaptıracak öğrenciler, belediyeye ait toplu taşıma araçlarında 2 ay boyunca ücretsiz ulaşım hakkı kazanacak. Destek kapsamında öğrencilere aylık 60 biniş hakkı tanınacak. Böylece öğrenciler, hem şehir içi ulaşım masraflarından önemli ölçüde tasarruf edecek hem de üniversiteye ve şehre adaptasyon süreçlerinde kolaylık yaşayacak.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, '''Adıyaman’a gelen öğrenciler yalnızca kendi ailelerinin değil, artık hepimizin evladı. Sosyal belediyecilik anlayışımız ve eğitime verdiğimiz önem gereği; öğrencilerimizin yol masraflarını hafifletmek, ilk dönemde karşılaşacakları ekonomik yükü azaltmak amacıyla bu desteği hayata geçiriyoruz. Adıyaman Üniversitesi’ni tercih eden öğrencilerimizin şehrimize kısa sürede uyum sağlamalarını, burayı kendi evleri gibi hissetmelerini istiyoruz. Kapımız da, gönlümüz de onlara sonuna kadar açıktır'' dedi.