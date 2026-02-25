24 Şubat – 22 Mart tarihleri arasında Merkür, Balık burcunda geri hareketine başlayacak. Bu geri hareket, klasik Merkür retrosunun etkilerini ikiye katlayacak çünkü Merkür, Balık burcunda geri giderken hem zayıf bir konumda olacak hem de geri hareket etkisiyle gündelik hayatımızda aksaklıkları tetikleyecek.

Merkür, sözlü ve yazılı iletişim, elektronik cihazlar, seyahatler, imzalı anlaşmalar ve karar alma süreçlerini temsil ediyor. Retrosu sırasında bu alanlarda sorunlar yaşanabilir, yanlış anlaşılmalar veya aksaklıklar gündeme gelebilir.

BU DÖNEMDE İMZA ATMAYIN

Balık burcunda gerçekleşecek bu Merkür retrosu, özellikle duygusal ve yaratıcı konularda karar almayı zorlaştırıyor. İşte dikkat edilmesi gerekenler:

- Yeni anlaşmalardan kaçının: Sözleşme, evlilik veya iş ortaklığı gibi önemli kararlar için 22 Mart sonrasını bekleyin.

- Eski konular tekrar gündeme gelebilir: Eski arkadaşlar, eski ilişkiler veya tamamlanmamış işler yeniden karşınıza çıkabilir.

- Teknoloji ve elektronik: Bilgisayar, telefon ve elektronik cihazlarda arızalar olabilir; önemli verileri yedekleyin.

- Finansal hesaplar: Para işlemlerinde hata riski yüksek; hesaplamaları kontrol ederek yapın.

- Seyahat ve taşımacılık: Bilet, bavul ve önemli evraklar için ekstra dikkatli olun.

- İnternet alışverişleri: Dolandırıcılık riski artar; güvenilir sitelerden alışveriş yapın.

DUYGUSAL VE YARATICI ALANLARA ETKİSİ

Balık burcu retrosu, karar alma süreçlerinde duygularımızın etkisini artırır. Yanlış ya da aceleci kararlar alma ihtimali yükselir. Özellikle duygusal konularda belirsizlik ve sorgulamalar artabilir. Aynı zamanda müzik, resim, dans veya diğer sanat dallarında başlanan eğitim ve projelerde yarım kalma riski de söz konusu.

BU RETRO BİR FIRSAT DA SUNUYOR

Tüm bu uyarılara rağmen Merkür retrosu, toparlanma ve tamamlamaya odaklanmak için mükemmel bir dönem. Eski projeleri bitirmek, eksik işleri tamamlamak ve hayatı gözden geçirmek için ideal bir süreç. Bu dönemi, “dur ve düşün” fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz.