ORC 13-16 Ağustos tarihleri arasında 2 bin 160 kişinin yer aldığı 17-29 yaş arası seçmen grubuyla yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
Katılımcılara “Bu pazar genel seçim olsa” sorusuna verilen yöneltilirken dikkat çekici sonuçlar yer aldı.
CHP BİRİNCİ PARTİ
Katılımcıların yüzde 28,3'ü CHP yanıtını verirken AKP diyenleri oranı yüzde 24,1 oldu.
CHP birinci parti olurken AKP ile arasındaki farkın yüzde 4,2 olduğu görüldü.
ZAFER PARTİSİ 3.SIRADA
14 Mayıs genel seçimlerinde AKP birinci, CHP ikinci, YSP (DEM) üçüncü parti olurken MHP 4. parti olmuştu.
Ankette üçüncü partinin Zafer Partisi olduğu görüldü.
Katılımcıların yüzde 9,1'i Zafer Partisi yanıtını verirken DEM diyenlerin oranı yüzde 7, MHP diyenlerin oranı da yüzde 6,6 oldu.
Diğer partilerin oy oranı şöyle:
İYİ Parti yüzde 5,2
YRP yüzde 4,3
YMP yüzde 3
TİP yüzde 2,8
Saadet Partisi yüzde 2,5
A Parti yüzde 2,4
BBP %2,1