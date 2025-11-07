Yaz aylarında transfer olduğu Lille'de sezona başarılı bir performans ile giriş yapan 25 yaşındaki milli eldiven Berke Özer, son haftalarda başarılı formunu korumakta güçlük yaşıyor.



Milli takımda yaşadığı sorunun ardından kadro dışı bırakılan ve son haftalarda kurtarış yüzdesi düşüş gösteren Özer, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktıkları Kızılyıldız deplasmanında da büyük bir hataya imza attı.

SON DAKİKALARDA PENALTIYA SEBEP OLDU



Lille'in deplasmanda Roma'yı mağlup ettiği karşılaşmada üst üste 3 penaltı atışını kurtararak dünyada gündem olan Özer, karşılaşmanın son bölümünde yaptığı hatalı çıkışla penaltıya neden oldu.



Maçın 85. dakikasında kullanılan penaltıyı kurtaramayan genç file bekçisi, mağlubiyete engel olamadı.