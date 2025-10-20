İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu ihalelerine fesat karıştırma ve organize suç faaliyetlerine ilişkin yürütülen “Aziz İhsan Aktaş” suç örgütü soruşturması kapsamında yeni bir gelişmeyi duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 40’ı tutuklu 200 şüpheli hakkında 20 Ekim 2025 tarihinde kamu davası açıldı.

İDDİANAME ORTAYA ÇIKTI

Hazırlanan iddianamede, şüphelilere “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma”, “resmî ve özel belgede sahtecilik”, “dolandırıcılık” ve “malvarlığı aklama” gibi suçlamalar yöneltildi.

Savcılık iddianamesinde, örgüt lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş’ın çıkar amaçlı bir suç örgütü kurduğu, yönettiği ve kamu ihalelerine fesat karıştırdığı ifade edildi.

GİZLİ TANIK İFADELERİ YER ALDI

İddianamede "Yaprak" ve "XYZ49QP" kod adlı iki gizli tanığın ifadelerine yer verildiği görüldü.

İddianamesi yakında çıkması beklenen İBB soruşturmasında ise Meşe, Ladin, Çınar, Doğan (1.dalga) Kartal, Şahin, Rüzgar (2.dalga) ve Gürgen (4.dalga) olmak üzere şimdiye kadar 8 gizli tanık ifadesine başvurulduğu ifade tutanaklarına yansımıştı.