Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yağmur ve sağanak yağışların görüleceği bildirildi.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Rüzgarın kuzey, doğu kesimlerde ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KAR YAĞIŞI BAŞLIYOR

Meteoroloji, özellikle Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Giresun ve Ordu çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olabileceği uyarısında bulundu. Kars, Erzurum, Bayburt ve Tunceli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olacağı belirtildi.

Hafta sonu da yağışların devam edeceği, Doğu Karadeniz’in iç kesimleriyle Nevşehir, Niğde, Erzurum, Yozgat, Sivas, Iğdır, Kayseri, Kars, Hakkari, Bitlis, Van, Ardahan ve Muş çevrelerinde kar yağışının görüleceği öngörülüyor.