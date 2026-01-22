Lüks saatleriyle gündemden düşmeyen AKP Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’na dar gelirli vatandaşlar ateş püskürüyor. Meclis bütçe görüşmelerine 9.2 milyonluk saatiyle gelen Hatipoğlu, Eskişehir’de katıldığı bir etkinlikte de 20 milyon lira değerinde saatini takmıştı. Muğla Bodrum’da bir haftadır oturma eylemi yapan emekliler, “Bu, ‘20.000 TL emekliye yeter’ demek için kalkacak olan kol sadece 20 milyon TL’lik bir saati taşımıyor, büyük bir utancı taşıyor. O kol Cumhur İttifakı’nın ta kendisidir” dedi.

BİN EMEKLİ MAAŞI

Devrimci Emekliler Sendikası Şube Başkanı İbrahim Uzun, “O saat 20 milyon TL değerinde. Bin tane emekli maaşına denk. Bu vekil İYİ Parti’den seçildi, AKP’ye geçti. Sahibi olduğu Europen şirketi devletten 50 milyon TL teşvik aldı” diye konuştu.

Eylemlere devam kararı

Ankara’da iktidara seslenen emekliler “Vazgeçmeyeceğiz” diyerek “Eylemlere devam” kararı aldı. “Dilenci değil, emekliyiz” yazılı pankart açan grup, “En dipte eşitlemeyeceğiz” diyerek yoksullaşma politikalarına isyan etti.