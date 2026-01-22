İki paralel köprüden oluşan Causeway, New Orleans'ın 1940'lı ve 1950'li yıllarda hızla büyümesiyle birlikte ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla inşa edildi. İlk köprü, uzunluğuna rağmen yalnızca 14 ayda tamamlandı. Ancak mühendislik başarısı kadar yarattığı ürkütücü atmosferle de tanınıyor.

KÖPRÜYÜ GEÇMEK YARIM SAAT SÜRÜYOR

ABD'nin ve dünyanın en korkutucu köprüleri arasında gösterilen Lake Pontchartrain Causeway'den her yıl yaklaşık 12 milyon araç geçiyor. Mandeville yönündeki güney şeridi ücretli olarak kullanılıyor. Hava ve trafik koşulları uygunsa, köprüyü geçmek ortalama 30 dakika sürüyor.

Köprü üzerinde sürücülerin hata yaptıklarını fark etmeleri ya da korku nedeniyle devam edememeleri halinde geri dönmelerini sağlayan dönüş noktaları bulunuyor. Ancak bu noktalara bireysel olarak erişmek mümkün değil; sürücülerin polis eşliğinde yönlendirilmesi gerekiyor.

POLİS VE EKİPLER 7/24 GÖREVDE

Causeway Polisi ve Motorist Assistance Patrol (MAP) ekipleri, köprü boyunca devriye gezerek kaza, yoğun sis gibi acil durumlarda sürücülere yardım ediyor. Güvenlik önlemlerine rağmen köprü, özellikle görüş mesafesinin düştüğü anlarda sürücüler için ciddi bir stres kaynağı olabiliyor.

GUİNNESS REKORU İKİYE BÖLÜNDÜ

Lake Pontchartrain Causeway, 2011 yılına kadar Guinness Rekorlar Kitabı'nda "dünyanın en uzun su üzerindeki köprüsü" unvanını taşıyordu. Ancak Çin’de Qingdao Jiaozhou Körfezi Köprüsü'nün açılmasıyla Guinness, su üzerindeki köprüler için iki ayrı kategori oluşturdu. Buna göre Causeway, "en uzun kesintisiz su üzerindeki köprü" unvanını korurken, Çin'deki köprü "en uzun toplam uzunluğa sahip köprü" olarak kayda geçti.

SEKİZ KİLOMETRE BOYUNCA KARA GÖRÜNMÜYOR

BBC Science Focus tarafından "dünyanın en korkutucu köprülerinden biri" olarak nitelendirilen Causeway'in yaklaşık 13 kilometrelik bir bölümünde, sürücüler iki yandan da kara göremiyor. Bu durum, özellikle sakin havalarda gökyüzüyle suyun aynı renge bürünmesiyle birlikte ürkütücü bir atmosfer yaratıyor.

Köprüden geçen bazı sürücüler deneyimlerini sosyal medyada paylaşıyor. Bir kullanıcı, "Gökyüzü ve su aynı renkti, göl tamamen sakindi. Nerede gökyüzünün bitip suyun başladığını anlamak imkânsızdı. Sanki bulutların içinde bir köprüde ilerliyorduk" sözleriyle yaşadıklarını anlattı. Bir diğeri ise fırtına sırasında geçiş yaptığını belirterek "son derece korkutucuydu" dedi.

"ÇOĞU KİŞİ BUNU BAŞARAMIYOR"

Reddit'te paylaşılan bir başka yorumda ise bir sürücü, köprünün ortasına kadar geldiğinde panik atak geçirdiğini aktardı. Diğer sürücülerin yavaşlayarak yol verdiğini ve bir polis memurunun kendisine yardım ettiğini anlatan kullanıcı, polisin "Çoğu kişi buraya kadar bile gelemez" dediğini ve arkadaşlarını arayarak kendisini köprüden aldırdığını belirtti.

Bir YouTube yorumcusu ise çocukken gün batımında köprüden geçtiğini hatırlatarak, "Dünyanın sonuna doğru gidiyormuşuz gibi görünüyordu. Şimdi ise hayatımın sıradan bir yarım saati" ifadelerini kullandı.