Muğla’nın Bodrum ilçesinde cennet ormanları ile ünlü Kızılağaç Köyü’nde Kızılağaç Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Mehmet Gönül, Kızılağaç mahalle muhtarı Mehmet Karaca öncülüğünde gönüllü tankerciler, traktörcüler ve kızılağaç gençlerinin ortak çalışmasıyla yaz sezonunda oluşabilecek yangın ihbarlarına ilk müdahale için önlem aldı.

ORMAN YANGINLARINA KARŞI SEFERBER OLDULAR

Köylüler çıkan orman yangınlarına müdahale etmek için köyde içil yangın müdahale ekibi oluşturdu. 6 Traktör, 2 iş makinesi, yangın tüpleri ile donatılmış üç kamyonet, kazma-kürekli- tırmıklı 60 köylü köydeki Afet Koordinasyon Konteynırı’nda görev ve nöbete başladı.

KÖYLÜLER 24 SAAT DEVRİYE GEZMEYE VE NÖBETE BAŞLADI

Muhtar Mehmet Karaca “Köyümüz hemen hemen tamamen orman ve zeytinlik. İtfaiye ve orman ekipleri ilçe merkezinden gelene kadar yangınlara acil müdahale ekibimizi kurduk, 24 saat nöbete başladık. Ekiplerimz köyümüzü ve etrafında 24 saat devriye geziyor. Amacımız yangınları büyümeden önlemek orman ve belediye ekiplerine yardımcı olmak. Her yıl yüzlerce hektar ormanımızı kül oluyor. Bizim yaptığımızı her köy kendi bünyesinde yapabilir” diye konuştu.