Şenlik kapsamında gençler, geleneksel ritüeli yaşatmak amacıyla mahalleyi dolaşarak vatandaşlardan buğday, un ve bulgur gibi temel gıda malzemeleri topladı. Elde edilen erzaklar, mahallede kurulan büyük kazanlarda pişirilerek “Kış Yarısı” adı verilen yöresel aş hazırlandı.

Renkli kostümler ve yöresel kıyafetler giyen gençler, halaylar çekip çeşitli gösteriler sergilerken, pişirilen aş etkinliğe katılanlara ikram edildi. Böylece mahalle sakinleri, geleneksel lezzetler eşliğinde bir araya gelerek ortak bir kültürel paylaşım yaşadı.

ASIRLARDIR SÜREGELEN GELENEK

Asırlardır süregelen bu geleneğin yaşatılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Kış Yarısı Şenliği'nin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini ifade etti.

Kocaözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İnan Doğan, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, etkinliğin köklü Türk kültürünün bir parçası olduğunu belirtti. Doğan, “Bu gelenek Orta Asya’ya kadar uzanıyor. Kültür, bir toplumu ayakta tutan en güçlü bağdır. Biz de geçmişten gelen değerleri geleceğe aktarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Zorlu kış şartlarına rağmen her yıl ocak ayının son haftasında bu şenliği düzenliyoruz” dedi.

YARDIMLAŞMA KÜLTÜRÜ YAŞATILIYOR

Etkinliğin imece usulü gerçekleştirildiğini vurgulayan Doğan, geçmişte kapı kapı gezilerek yapılan yardımlaşma anlayışının bugün dernek aracılığıyla sürdürüldüğünü ifade etti. Doğan, "Eskiden insanlar evlerindeki gıdaları paylaşır, birlikte yemek yapardı. Bugün de bağışlar sayesinde bu geleneği yaşatıyoruz. Yöresel oyunlar oynanıyor, halaylar çekiliyor ve kültürümüz canlı tutuluyor" diye konuştu.