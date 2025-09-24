Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’ndeki Guilin kentine bağlı Longsheng ilçesinde yer alan Huangluo Köyü, dünyanın “en uzun saçlı kadınlarının köyü” olarak dikkat çekiyor. Longji Pirinç Terasları’nın yemyeşil dağ manzaraları arasında konumlanan köy, eşsiz doğasıyla adeta köy kamaştırıyor.

ASIRLIK GELENEK

Bu köyde yaşayan Kırmızı Yao (Red Yao) etnik grubuna mensup kadınlar, saçlarını hayatları boyunca yalnızca iki kez kesiyor. İlk kesim bebeklik döneminde, ikinci kesim ise 18 yaşına gelindiğinde yapılıyor. Kesilen saçlar asla atılmıyor; özenle saklanarak daha sonra saçlara ekleniyor. Uzun saç, Yao kültüründe uzun ömür, bereket ve refahın simgesi olarak kabul ediliyor.

Bugün köyde kadınların saç uzunluğu ortalama 1,7 metre, bazı kadınların saçları ise 2,1 metreyi aşarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmelerini sağladı.

GÜZELLİKLERİNİN SIRRI: PİRİNÇ SUYU

Huangluo kadınlarının sır gibi sakladığı bir diğer gelenek ise saç bakımında yatıyor. Kadınlar saçlarını yıkamak için fermente pirinç suyu kullanıyor. Bu doğal yöntem, saçların yıllar boyunca sağlıklı, parlak ve siyah kalmasına yardımcı oluyor. Köyde düzenlenen geleneksel gösterilerde kadınlar saçlarını çözerek turistlere bu görkemli geleneği sergiliyor.

KÜLTÜRLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Huangluo Köyü, ahşap mimarisiyle de dikkat çekiyor. İki ya da üç katlı geleneksel evlerin alt katı genellikle hayvan barınağı, orta kat yaşam alanı, üst kat ise depo olarak kullanılıyor. Köy halkı el dokumacılığı, kumaş boyama ve geleneksel danslarla kültürünü canlı tutuyor.

TURİST AKININA UĞRAMAYA BAŞLADI

Longji Pirinç Terasları'nın popüler bir durağı olan köy, özellikle son yıllarda turist akınına uğruyor. 2024’ün ilk yarısında yaklaşık 275 bin ziyaretçi ağırlayan Huangluo, doğayla iç içe kültürel deneyim arayanlar için eşsiz bir rota sunuyor. Bölgeye gelen turistler, hem köyün geleneksel yaşamına tanık oluyor hem de kadınların Guinness rekorlu saç gösterilerini izleme şansı da buluyor.