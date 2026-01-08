Şehirleri ve kasabaları hızla şekillendiren, değiştiren modernleşme etkisi bazı köylere hiç uğramamış durumda. Tarihin izlerini silen modern dünya, bu köye dokunmadı. Orta Çağ'dan kalma yapıları, sokakları, taş evleri ilk günkü yapısını koruyor. Günlük yaşam ise aynı akışında devam ediyor. Geçmişin, yeniden inşa edildiği bu köy son yıllarda turistlerin de akınına uğruyor.

GİDEN KENDİNİ ORTA ÇAĞ'DA HİSSEDİYOR

Fransa'nın Alsace bölgesine yer alan ve Orta Çağ'akadar uzanan tarihiyle dikkat çeken köyün adı: Eguisheim. Yumuşak pastel tonlarına boyanmış ahşap evleri, köyün eski geometrik yapısını yumuşatan çiçekler ve Arnavut kaldırımları oldukça dikkat çekici.

YÜZYILLARDIR YAŞAMIN DEĞİMEDİĞİ KÖY

Yerleşim planı yüzyıllardır değişmeyen köyde, yürümek adeta tarihi bir koreografi gibi. Günlük yaşamına hala eskisi gibi devam eden Eguisheim'da, şarap üretimi ekonomiyi şekillendiriyor. Yemekler yavaş yavaş yeniyor, komşular birbirlerine isimleriyle sesleniyor.

Hiçbir şeyin yapay olmadığı Eguisheim'da gösterişten uzak bir hayat devam ediyor.