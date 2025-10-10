İspanya, kırsal bölgelerde azalan nüfusu yeniden canlandırmak için dijital göçebelere, girişimcilere ve ailelere cazip fırsatlar sunuyor. Ülkenin farklı bölgelerinde başlatılan yerel teşvik programları, uzaktan çalışanlara hem nakit hibeler hem de aylık ödemeler sağlıyor. Amaç özellikle nüfusu düşen köyleri yeniden hareketlendirmek ve ekonomik canlılık kazandırmak.

15 BİN AVROYA KADAR HİBE

Kırsal kalkınmaya öncülük eden bölgelerden biri olan Extremadura’da, uzaktan çalışanlara 15.000 avroya kadar hibe desteği veriliyor. Bu teşvikten yararlanmak isteyenlerin en az iki yıl boyunca bölgede yaşamayı taahhüt etmesi gerekiyor. Program, hem dijital göçebeler hem de yeni iş kurmak isteyen girişimciler için önemli bir fırsat sunuyor.

HER BEBEK İÇİN EK DESTEK

İspanya’nın kuzeybatısındaki Ponga kasabası da nüfus artışı için dikkat çekici bir kampanya yürütüyor. Kasabaya taşınanlara yaklaşık 2.600 sterlin (yaklaşık 2.971 avro) ödeme yapılırken, bölgede doğan her bebek için ek hibe veriliyor. Bu sayede yerel halkın gençleşmesi ve köy yaşamının yeniden canlanması hedefleniyor.

AİLELERE AYLIK 150 AVRO

Galiçya bölgesindeki Rubia köyü ise özellikle çocuklu ailelere odaklanıyor. Yerel okul sayısını artırmak amacıyla ailelere her ay 150 avro ödeme yapılıyor. Bu teşvik, hem eğitim kurumlarının kapanmasını önlemeyi hem de bölgedeki yaşamı sürdürülebilir kılmayı amaçlıyor.

KOLAY BİR YAŞAM SUNULUYOR

Yerel hibelerin yanı sıra, İspanya’nın dijital göçebe vizesi de bu programı destekliyor. Vize sayesinde uzaktan çalışanlar ve girişimciler, ülkede yasal olarak uzun süreli ikamet edebiliyor. Ayrıca yeni kurulan şirketler için kurumlar vergisinde indirim uygulanıyor. Bu da İspanya’yı Avrupa’daki en cazip destinasyonlardan biri haline getiriyor.