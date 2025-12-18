İtalya’da nüfusu azalan kasabaları canlandırmak için dikkat çekici teşvikler devreye alınıyor. Toskana bölgesinde yer alan Radicondoli adlı küçük kasaba, yeni sakinler çekebilmek için taşınanların kirasının yarısını karşılamayı teklif ediyor.

Radicondoli, taş sokakları, kırmızı taş evleri ve çevresini saran yeşil tepeleriyle klasik bir Toskana kasabası görünümü sunuyor. Nüfusu 1.000’in altında olan yerleşim, kalabalık turistik merkezlerden uzak, sakin bir yaşam arayanlara hitap ediyor.

KİRANIN YÜZDE 50'Sİ ÖDENECEK AMA BİR ŞART VAR

Yerel yönetim tarafından başlatılan uygulama kapsamında, 2026 yılına kadar Radicondoli’ye taşınan ve en az dört yıl burada yaşamayı kabul edenlerin ilk iki yıl boyunca kirasının yüzde 50’si karşılanacak. Yetkililer, bu adımla hem nüfusu artırmayı hem de bölgenin ekonomik ve sosyal yapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

TEŞVİKLER BU KADAR SINIRLI DEĞİL

Teşvikler bununla da sınırlı değil. Dört yılın ardından kasabada kalmaya devam etmek isteyen ve ilk kez ev satın alacak kişilere, konut bedelinin yüzde 15 ila 25’i arasında, en fazla 20 bin avro hibe verilecek. Bu destek geri ödemesiz olacak ancak ev alanların en az 10 yıl Radicondoli’de yaşaması şart koşuluyor.

PROJENİN AMACI KASABADAKİ YAŞAMI CANLADIRMAK

Radicondoli Belediyesi’nin internet sitesinde, projenin amacının “yaşam kalitesini artırmak, ekonomik ve yerleşim gelişimini teşvik etmek ve özellikle gençleri kasabaya çekmek” olduğu vurgulanıyor. Tanıtımda ayrıca, “Radicondoli’de yavaş yaşarsınız, iyi yaşarsınız ve bunun karşılığını alırsınız” ifadelerine yer verildi.