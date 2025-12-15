Yerel yetkililer, Radicondoli’de yıllardır süren nüfus azalmasını durdurmayı ve boş kalan evleri yeniden kullanıma kazandırmayı hedefliyor. Bu kapsamda başlatılan programla hem ev satın almak isteyenlere hem de kiracılara yönelik destekler genişletildi.

DESTEK PROGRAMI GENİŞLETİLDİ

2023 yılında başlatılan programın ilk aşamasında, terk edilmiş evlerden birini satın alarak kasabada yaşamayı kabul edenlere 20 bin euroya kadar hibe verildi. Buna ek olarak ısıtma ve ulaşım giderleri için yaklaşık 6 bin euro daha destek sağlandı.

Yeni düzenlemeyle birlikte teşvikler yalnızca alıcılarla sınırlı kalmadı. 2026 yılının başından önce Radicondoli’ye taşınan yeni kiracıların, ilk iki yıl boyunca ödeyecekleri kiranın yarısının belediye tarafından karşılanacağı açıklandı.

BELEDİYEDEN YENİ TEŞVİKLER

Radicondoli Belediye Başkanı Francesco Guargualini, bu yıl konut alım ve kiralama desteklerinin yanı sıra öğrenciler, toplu taşıma kullananlar ve “yeşil” enerji tüketenler için de mali teşvikler sağlandığını belirtti. Bu kapsamda belediye bütçesinden 400 bin euronun üzerinde kaynak ayrıldığı ifade edildi.

BOŞ EVLER YENİ SAKİNLERİNİ BEKLİYOR

Bir dönem yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı Radicondoli’nin nüfusu bugün 966’ya kadar gerilemiş durumda. Kasabada bulunan 450 evin yaklaşık 100’ünün boş olduğu belirtildi. Yetkililer, program sayesinde bu evlerin yeniden yaşam alanına dönüşmesini hedefliyor.

UZUN SÜRELİ İKAMET ŞARTI VAR

Teşviklerden yararlanmak isteyenler için önemli şartlar da bulunuyor. Ev satın alanların en az 10 yıl, kiracıların ise en az 4 yıl boyunca Radicondoli’de ikamet etmeyi taahhüt etmesi gerekiyor.

KONUT FİYATLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Kasabada konut seçenekleri oldukça geniş bir yelpazeye sahip. Tarihi merkezdeki bir ya da iki odalı dairelerden, üzüm bağları ve zeytinlikler arasında yer alan geleneksel Toskana çiftlik evlerine kadar farklı alternatifler bulunuyor. Küçük konutların fiyatları 50 bin eurodan başlayıp 100 bin euroya kadar çıkıyor. Bazı evlerin tadilata ihtiyaç duyduğu, ancak devlet destekleri sayesinde kira bedellerinin ayda 200 euroya kadar düştüğü ifade edildi.

NÜFUS ARTIŞI BAŞLADI

Belediye yetkilileri, programın hayata geçirilmesinin ardından kasaba nüfusunun 900’den 960’a yükseldiğini açıkladı. Bu artışın, aileleri desteklemeye ve özellikle genç nüfusu bölgeye çekmeye yönelik politikaların etkisini gösterdiği belirtildi.

TOSKANA’DA BENZER PROGRAMLAR VAR

Radicondoli örneği, İtalya genelinde uygulanan daha geniş bir politikanın parçası olarak görülüyor. Toskana bölgesinde 2024 yılında başlatılan başka bir program kapsamında, nüfusu 5 binin altında olan 76 kasabada ev yenilemek isteyenlere 10 bin ile 30 bin euro arasında hibe sağlanıyor. Bu desteklerin, yenileme maliyetlerinin yüzde 50’sini karşılamayı amaçladığı bildirildi.