Avusturya Alpleri’nin ikonik yerleşim birimi Hallstatt, mimari detaylarından sokak düzenine kadar tüm karakteristik özellikleriyle Çin’in Huizhou şehrine taşındı. 2012 yılında ziyarete açılan proje, köyün merkezindeki kilise kulesinden meydandaki heykellere, evlerin ahşap balkonlarından sokaklardaki taş dokusuna kadar orijinaline sadık kalınarak tasarlandı.

TURİST KILIĞINDA BİNLERCE FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Kopyalama süreci, Çinli bir madencilik ve gayrimenkul şirketinin görevlendirdiği mimarların, Avusturya’daki orijinal köyü turist kılığında ziyaret ederek binlerce fotoğraf çekmesi ve detaylı ölçümler almasıyla başladı. Uzun süre gizlilikle yürütülen bu hazırlık süreci, projede görevli bir mimarın teknik planları Avusturya’daki bir otelde unutması üzerine dünya kamuoyu tarafından öğrenildi.

İNŞA EDİLME NEDENİ

940 milyon dolarlık bu devasa yatırımın temelinde, Çin’in yükselen orta ve üst gelir grubuna yönelik tematik bir yaşam alanı sunma hedefi yer alıyor. Kopya köy, sadece turistik bir gezi noktası olarak değil, aynı zamanda Avrupa tarzı bir atmosferde yaşamak isteyenler için tasarlanmış lüks bir emlak projesi olarak hayata geçirildi. Yerleşim alanı içerisinde yer alan binaların bir kısmı turistik işletme olarak hizmet verirken, çevredeki konutlar yüksek fiyatlarla satışa sunuldu.

ORJİNAL KÖYE TURİST AKINI OLDU

Başlangıçta Avusturyalı yerel halk ve yetkililer tarafından "kültürel hırsızlık" tartışmalarıyla karşılanan bu girişim, zamanla orijinal Hallstatt’ın kaderini de etkiledi. Çin’deki kopyanın popülaritesi, orijinal köye olan merakı artırarak Avusturya’ya giden Çinli turist sayısında devasa bir artış sağladı. Küçük bir yerleşim olan orijinal Hallstatt, bugün yılda bir milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayan küresel bir turizm merkezi konumuna geldi.