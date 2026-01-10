Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi farklı kredi kartı türlerini aktif olarak kullanırken, finans uzmanları kart tercihleri konusunda önemli uyarılarda bulundu. Yapılan değerlendirmelere göre, kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun olmayan kredi kartları ciddi maddi kayıplara neden olabiliyor.

Puan kazandıran kartlar, seyahat kredi kartları, öğrenci kredi kartları, ticari kartlar ve aidatsız kredi kartları en yaygın kullanılan kart türleri arasında yer alıyor. Ancak uzmanlara göre bu kartların her biri her kullanıcı profili için uygun değil.

Özellikle puan ve mil kazandıran kredi kartlarında yüksek aidat bedelleri ve belirli harcama zorunlulukları dikkat çekiyor. Seyahat kredi kartlarında ise uçuş ve rezervasyon iptallerinde sunulan korumaların her durumda geçerli olmadığı belirtiliyor.

Öğrenci kredi kartlarında düşük limitlerin kontrolsüz harcamayı teşvik edebildiği ifade edilirken, aidatsız kartların kampanya, taksit ve ek güvenlik seçeneklerinin sınırlı olması nedeniyle risk taşıdığı vurgulanıyor.

Ticari kredi kartlarının kişisel harcamalarda kullanılmasının ise hem vergi hem de borç yönetimi açısından sakıncalı olduğu kaydediliyor.

ABD ve Avrupa merkezli finansal tüketici raporlarında, kullanıcıların kredi kartı sözleşmelerini detaylı incelemeden başvuru yapmasının en yaygın hatalar arasında yer aldığına dikkat çekiliyor.

Uzmanlar, tüketicilere cüzdanlarındaki kredi kartlarını gözden geçirmeleri ve kullanım alışkanlıklarına uygun olmayan kartlar için iptal yoluna gitmeleri çağrısında bulunuyor.

Her avantajlı görünen kartın güvenli ya da ekonomik olmadığına işaret edilirken, daha sade ve ihtiyaca uygun kredi kartlarının tercih edilmesinin mali riskleri azaltacağı belirtiliyor.