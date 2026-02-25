Yoksulluk manzaraları hem semt pazarlarında hem de iftar çadırlarında görülüyor. İzmir’de dar gelirli vatandaşların beslenebilmesi için dayanışma merkezi kuruldu. Bir kap kuru fasulye için sıra bekleyen emeklilerden Bülent Özvardar, “Geçinemiyoruz. Ücretsiz yemek dağıtımı yapılmasaydı tencere kaynamazdı” diye konuştu. 53 yaşındaki Zülfü Erbap, “Bizleri bu duruma düşürenler utansın. Buradan yemek almasam açım” ifadesini kullandı. Emekliler, “Bizi sefil eden düzen bitsin” diye konuştu.

‘EVDE EKMEK YOK’

Vatandaşların İstanbul’un Bağcılar ilçesinde iftar saatine 1.5 saat kala sıraya girdiği görüldü. Bir emekli vatandaş, “Bir gün lokantaya gitmedim, bir döner bile yemedim. Torunlarım yanıma geliyor, kaçıyorum. 20 bin lira alıyorum, 15 bin lira kira veriyorum. Hiçbir şeyin tadı yok. Yaşamak zor” diyerek hayat şartlarını özetledi. Bir başka vatandaş da “İhtiyacım olmasa bu soğukta sıra beklemezdim” ifadesini kullandı. Artvin’de semt pazarında konuşan bir diğer vatandaş ise “Artvin’de ailelerin evinde ekmeği yok.

Yoksul vatandaşlar için taze meyve-sebze alabilmek bile lüks oldu Manisa’daki pazarda dar gelirliler çöpe atılacak ürünleri topladı.

BİR zamanların orta sınıfı olan emekliler, düşük maaşlar ve hayat pahalılığı nedeniyle iftarını kendi evinde değil, belediyelerin yardım çadırında açabiliyor, mutfak alışverişini pazar artıklarıyla yapabiliyor. Emekliler ve dar gelirliler, Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki semt pazarında akşam saatlerinde tezgahlarda kalan ve çöpe atılmaya yüz tutmuş meyve-sebzeleri topladı.

“TOPLAYIP, YİYECEĞİZ”

Yere atılan ürünleri pazar sepetine dolduran bir vatandaş, “Bunları ne yapacaksınız” sorusuna “Toplayıp, yiyeceğiz” yanıtını vererek gıda fiyatlarının ve yoksulluğun geldiği en son seviyeyi gözler önüne serdi. Tıpkı Manisa’da olduğu gibi daha önce İstanbul’un Kasımpaşa, İzmir’in Konak ilçelerindeki semt pazarlarında da dar gelirli vatandaşların, akşam saatlerinde kalan meyve-sebzeleri topladığı görülmüştü. Ekonomi yönetimi baz etkisiyle gerileyen enflasyonu ‘başarı hikayesi’ olarak anlatırken, milyonlarca emekli ve dar gelirli için taze meyve-sebze artık ‘lüks’ haline geldi.

Asgari ücretle geçim olur mu?

Artvinli vatandaş, “28 bin liralık asgari ücretle geçim olur mu? Ailelerin evinde ekmeği bile

yok” dedi.

Bir kez bile döner yiyemedim

Bağcılar’da emekli vatandaş, “Bir gün lokanta- ya gitmedim, bir döner bile yemedim. Hiçbir şeyin tadı yok” diye konuştu.