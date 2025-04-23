Bu eşsiz bronz ve cam tasarım, 1902 yılında Wright’ın Springfield, Illinois’te inşa ettiği Dana-Thomas Evi için özel olarak yaratıldı. Evin mimari kimliğiyle bütünleşen lamba, hem estetik hem de tarihsel değeriyle dikkat çekiyor. Söz konusu lamba, evde kalan iki örnekten yalnızca biri. İlki hâlâ evin koleksiyonunda korunurken, ikincisi koleksiyonerlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Dana-Thomas Evi, Wright’ın Prairie tarzı mimarisinin zirve örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Akışkan planı, kurşunlu cam pencereleri ve Japon sanatından izler taşıyan dekorasyonu ile bu yapı, mimarın o dönemki en iddialı projelerinden biriydi.

Euronews'te yer alan habere göre; Sotheby’s başkanı Jodi Pollack, lambayı "mimarın elinden çıkmış minyatür bir ev" olarak tanımlarken, bu eserin Wright’ın tasarım ilkelerini kusursuz biçimde yansıttığını belirtti. Pollack, lambayı aynı zamanda “yenilik ve modernliğin bir sembolü” olarak niteledi.

Lambanın tasarımı sadece estetik değil, anlam olarak da güçlü. Bronz gövde ve kaleydoskopik cam detayları geleneksel Japon tapınaklarını anımsatırken, lambanın üst kısmında kullanılan sumak deseni evin iç dekorasyonuyla uyum içinde.

DAHA ÖNCE 2 MİLYON DOLARA SATILMIŞTI

Bu lamba daha önce, 2002 yılında açık artırmada 2 milyon dolara satılmıştı. Enflasyon düzeltmesine göre bu rakam bugün 3,09 milyon euroya denk geliyor. Şimdiye kadar bir Wright lambası için ödenen en yüksek tutar ise 2023 yılında Francis W. Little House’a ait bir tavan lambası için verilen 2,9 milyon dolardı.

Wright, kariyeri boyunca yaklaşık bin tasarıma imza attı; bunların yaklaşık 300’ü bugün hâlâ ayakta. Guggenheim Müzesi ve Şelale Evi gibi ikonik yapılara imza atan mimar, yalnızca binalarıyla değil, iç mimari objeleriyle de büyük miras bıraktı.

Sotheby’s’e göre, satışa çıkacak bu özel lamba “özel mülkiyette kalan son örneklerden biri” olabilir. Hem koleksiyonerler hem de müzeler için bu, Wright’ın tasarım tarihine kazandırdığı nadide bir parçaya sahip olmak için belki de son şans olacak.