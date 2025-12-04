Asgari ücretli, memur, emekli, özel sektör çalışanı yeni yıl zammını umutla beklerken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyonunda mucize yarattı. TÜİK’in ‘hokus-pokus’ yöntemiyle kasımda aylık enflasyonu yüzde 0.87 olarak açıklamasıyla maaşlara, çarşı-pazardaki fiyat artışının altında zam yapılacağı neredeyse kesinleşti.

Yeni yılda en düşük emekli maaşının yüzde 12 zamla 18 bin 922 lirada kalmasından endişe edilirken, en

düşük memur maaşı ise 60 bin lira olacak.

EMEKLİYE YÜZDE 12

Son veriyle birlikte temmuz-kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde tüketici fiyat endeksi yüzde 11.2 oldu. TÜİK’in aralıkta da benzer şekilde aylık enflasyonu yüzde 1’in altında açıklaması bekleniyor. Enflasyon oyunundan vazgeçilmezse milyonlarca işçi, esnaf ve çiftçi emeklisinin yılbaşında alacağı zam oranı yüzde 12 civarında kalacak. Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı, yüzde 11 toplu sözleşme zammı dahil, alabileceği zam oranı yüzde 18.5 civarında olacak. Memur ve memur emeklisinin 5 aylık enflasyon farkı alacağı yüzde 5.9’a çıktı. 5 aylık dönem itibarıyla hak edilen zam ise emekliler için yüzde 11.2, memur ve memur emeklileri için yüzde 16.55 oldu.

SÖZCÜ’nün yaptığı hesaba göre aralık ayında yüzde 0.8’lik bir enflasyon gelmesi halinde en düşük Bağ-Kur emeklisi maaşı yüzde 12.09 artışla 18 bin 922 lirada kalacak. En düşük SSK emeklisi de aynı oranda zamla yeni yılda 20 bin 639 lira maaş alacak.

En düşük memur emeklisi maaşı yüzde 22.68 artışla 23 bin 439 lira seviyesine yükselirken, ortalama memur emeklisi maaşı da yüzde 21.86’lık yükselişle 28 bin 947 liraya ulaşacak.

Memur da kaybediyor

İktidarın yıllık enflasyonu yüzde 30’un altında tutma gayreti, memurları da yoksullaştırıyor. Aralıkta yüzde 0.8’lik aylık enflasyon gelmesi halinde memur ve memur emeklilerinin yeni yıl zammı yüzde 6.75 enflasyon farkı dahil yüzde 18.5 olacak. En düşük memur maaşı 800 liralık seyyanen zamla beraber 60 bin 641 liraya ulaşacak. Temmuz ayında 56 bin 774 lira olan ortalama memur maaşı ise 68 bin 72 liraya yükselecek. Öğretmen maaşının yüzde 19.96’lık artışla 65 bin 234 liraya, mühendis maaşının ise yüzde 19.66’lık zamla 81 bin 975 liraya ulaşması bekleniyor.