Asgari ücrete yüzde 27 zam yapıldı, ancak aynı dönemde dar gelirlinin mutfağına giren temel gıda ürünlerinin fiyatı ortalama yüzde 44.5 arttı. Aradaki 27.5 puanlık fark yüzünden asgari ücretin reel alım gücü daha cebe girmeden üçte bire yakın oranda buhar oldu. Bu yılın ocak ayındaki asgari ücretin alım gücüyle market sepetine konulan ürünlerin aynısı 2026’nın Ocak ayında da alınmak istenirse yaklaşık her 3 üründen 1’inin geri bırakılması gerekecek. Çarşı pazarı yangın yerine çeviren fiyat artışları asgari ücrete asgari zam yapılırken fiyatlara azami zamların yapıldığını ortaya koydu.

339 EKMEK YOK OLDU

Halen 22 bin 104 liralık asgari ücrete 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak şekilde yüzde 27 zam yapılarak 28 bin 75 liraya yükseltildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu zamla asgari ücretliyi enflasyona yendirmediklerini söyledi. Ancak çarşı pazardaki fiyatlar, yüksek zamların asgari ücretlinin üzerinden silindir gibi geçtiğini gösteriyor. Örneğin geçen yıl yine aynı bu günlerde asgari ücret 22 bin 104 lira ilan edildiğinde ekmek 10 liraydı ve o günkü asgari ücretle 2 bin 210 ekmek alınabiliyordu. Aradan geçen bir yılda ekmeğe yüzde 50, asgari ücrete yüzde 27 zam geldi. Yeni asgari ücretin ekmek alım gücü bin 872 adete düştü, dar gelirli milyonların hanesinden 339 ekmek yok oldu.

Asgari ücretliler yeni zamlı asgari ücretle aynı şekilde 34 litre daha az süt, 1.6 kilo daha az kıyma, 46 kilo daha az pirinç, 11 kilo daha az çay alabilecekler. Buna karşılık yeni asgari ücretin alım gücü yumurta ve makarna karşısında kısmen de olsa yükseldi.

İki çeyrek altın daha eridi, gitti

2025 yılı asgari ücreti geçen yıl aralık ayında açıklandığında 628 dolar ediyordu. 2026 asgari ücreti şimdilik 656 dolara karşılık geliyor. Asgari ücretin dolar değeri 27 dolar yükseldi. Ancak Euro karşısında 47 Euro eriyerek 604 Euro’dan 556 Euro’ya geriledi. Mevcut asgari ücret ilk açıklandığında 7.4 gram altına karşılık geliyordu ve 4.5 çeyrek altın alınıyordu. 4.4 gram eden yeni asgari ücretle ise ancak 2.7 çeyrek altın alınabiliyor. Asgari ücretli bir yılda 3 gram altın, yaklaşık 2 çeyrek altın kaybetti.