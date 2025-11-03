ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme’nin gümrük vergileri konusunda aleyhine karar vermesi halinde Amerika’nın “yıkıma sürükleneceğini" öne sürdü.

Mahkeme, Trump’ın gümrük vergisi koyma yetkisine karşı çıkan iki küçük işletmenin açtığı davayı 5 Kasım’da görüşecek.

İşletmeler, gümrük vergisi belirleme yetkisinin başkanda değil Kongre’de olduğunu savunuyor.

Eğer işletmelerin lehine karar verilirse, Trump'ın koyduğu tariflerin hepsi kalkacak, dahası ABD hükümeti tarifelerden zarar gören işletmelere tazminat ödeyecek.

Ödenecek tazminatın tam rakamı bilinmese de, toplam tazminatların milyonlarca doları aşması bekleniyor.

'ÜLKE TARİHİNDE ALINACAK EN ÖNEMLİ KARAR'

Trump, Truth Social’da yaptığı paylaşımda bu davayı “ülke tarihinde alınacak en önemli kararlardan biri” olarak niteledi.

ABD Başkanı, “Bir başkana gümrük vergisi koyma yetkisi verilmezse diğer ülkeler karşısında büyük bir dezavantaja düşeriz. Gerçek anlamda savunmasız kalırız” diye ekledi.

Trump, başkanın gümrük vergilerini hızlıca uygulayamaması durumunda ülkenin “yıkıma” uğrayabileceğini yazdı.

Trump, “Bize karşı savaşanlar, yıllardır bizi sömüren yabancı ülkeler, ülkemizden nefret edenler ve Demokratlar çünkü elde ettiğimiz rakamlar tartışmasız biçimde iyi” ifadelerini kullandı.

TRUMP DÖNEMİNİN EN ÖNEMLİ MAHKEMESİ

Mahkemenin Trump aleyhine karar vermesi başkanların gümrük vergisi koyma yetkisini kısıtlayacak ve gelecekteki yönetimlerin ticaret politikalarında manevra alanını daraltacak.

Dahası, bu karar 2. dönem Trump yönetiminin mihenk taşı olan ticaret savaşlarında yeni bir evreye girilmesi, hatta belki tamamen sonlanması anlamına gelecek.

Trump lehine verilecek bir karar ise yürütmenin ticaret üzerindeki etkisini güçlendirerek başkanlık yetkisinin sınırlarını on yıllar boyunca yeniden tanımlayabilir.

“Kazanırsak dünyanın en zengin en güvenlikli ülkesi oluruz, kaybedersek ülkemiz neredeyse üçüncü dünya ülkesi seviyesine iner” diyen Trump, “Tanrı korusun” sözleriyle mesajını bitirdi.