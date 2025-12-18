Cumhurbaşkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçe görüşmelerine SÖZCÜ’nün Zonguldak’ta devlete ait madenlerdeki ölüm tehlikesini gündeme getirdiği, “Fıtratta Bu Yok” manşeti damga vurdu.

CHP’li Gamze Taşçıer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a, “Bu ülke yoksulluğu kader, güvencesizliği fıtrat diye anlatanlardan bıktı. Soma’nın üzerinden 10 yıl geçti. 13 bin 74 iş cinayeti işlendi. Bu sürede 44 Soma faciası daha yaşandı” dedi. Daha sonra SÖZCÜ Gazetesi’ni kürsüden Işıkhan’a gösterip, “Bu manşete iyi bakın” diyen Taşçıer, şöyle konuştu:

“Facialardan ders aldınız mı? Almadığınız ortada. Bu manşete iyi bakın. Zonguldak’ta madenler alarm veriyor. Müfettişleriniz beş ölümcül sorun tespit etti. Zonguldak’ta ne yaptınız? Bir facia olmasını mı bekliyorsunuz? Kanun ‘derhal kapat’ diyor. Ama rapor sümenaltı ediliyor. Sarayın 1 günlük gideri 72 milyon lira ama 57 milyon lira vermemek için 7 bin madenci her gün ölüme gönderiliyor. Batsın bu düzeniniz!”

BEŞ ÖLÜMCÜL EKSİK

Zonguldak’ta devlete ait kömür ocaklarını denetleyen Çalışma Bakanlığı müfettişleri, 3 ayrı ocakta maden işçilerinin hayatına mal olacak, grizu patlamalarına yol açacak 5 ölümcül eksik ve ihmal tespit etti. Müfettiş raporlarının gereği yapılıp eksiklikler giderileceğine raporlar sümenaltı edildi. Müfettişlerin denetimini durduran Teftiş Kurulu’nun bağlı olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, bugüne kadar hiçbir açıklama yapmadı.