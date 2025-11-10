Hedge fonlar, hisse, tahvil ya da emtia gibi yatırım araçlarına yönelerek varlıkları değerlendirir. Forbes Türkiye’nin haberine göre, Eski Blackstone yöneticisi Dana Auslander’ın kurduğu LUXUS ise fon yönetiminde çok farklı bir alana yöneldi.

Eski Blackstone yöneticisi Dana Auslander tarafından kurulan, risk sermayesi destekli varlık yönetimi şirketi LUXUS, Hermès çantalara yatırım yapıyor. Yalnızca Hermès’in Birkin ve Kelly model çantalarına özel iki fon oluşturulurken, çantaları “yatırım sınıfı varlıklar” kategorisinde değerlendiriyorlar.

43 GÜNDE YÜZDE 34 NET GETİRİ SAĞLADI

Auslander, “Tutkum her zaman finansal ürünler ve alternatif yatırımlar yaratmaktı; ama aynı zamanda moda dünyasını da çok seviyorum. Benim tezim basit: Yatırımcı ve koleksiyoner aslında aynı kişidir. Bu nedenle insanların hem topladıkları hem de yatırım yaptıkları varlıklara yönelmesi kaçınılmaz” açıklamasını yaptı.

Christie’s’in desteğini alarak Hermès’e özel ilk yatırım stratejisi olma özelliğini taşıyan fon, mayıs ayında 1 milyon dolar topladı ve ortalama 43 gün içinde yüzde 34 net getiri sağladı. Artan talep üzerine ikinci fon kuruldu ve bu fon da 2 milyon dolar yatırım aldı. Şirket, bugüne kadar ağırlıklı olarak kulaktan kulağa yayılan bir sistemle yatırımcı kazandı.

SON ON SENEDE ÇANTALARIN DEĞERİ YÜZDE 5 ARTTI

LUXUS’un stratejisi, Hermès çantalarının performansını altına benzetiyor. Christie’s Uluslararası Çanta ve Aksesuarlar Başkanı Rachel Koffsky, “İkincil piyasada Hermès Birkin ve Kelly çantalarının değerleri son on yılda istikrarlı şekilde arttı. Ortalama yıllık fiyat artışı yüzde 5 civarında. Pandemide fiyatlar hızla yükseldi, düzeltme sonrası bile değerler pandemi öncesinin çok üzerinde kaldı” dedi.

Hermès çantalarının bu kadar değerli olmasının bir nedeni de ulaşılmaz olmaları oluyor. Bir Hermès mağazasına gidip doğrudan Birkin ya da Kelly satın almak mümkün değil; müşteriler davetle alışveriş yapabiliyor. Bu kural, ikinci el piyasasında ise geçerli olmuyor.

LUXUS, koleksiyonuna dahil ettiği çantaları titizlikle seçiyor. Auslander, “Hepsi özel olarak seçiliyor ve kusursuz durumda olmalarına dikkat ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Şirket, iki kategoride çanta satın alıyor. İlki, Farfetch ve 1stDibs gibi platformlarda satılan klasik siyah-bej tonlarındaki modeller, ikincisi de Christie’s ile Sotheby’s müzayedelerinde alınıp satılan egzotik çantalar oluyor.

SATILAN EN PAHALI ÇANTANIN DEĞERİ 10 MİLYON DOLAR

Auslander, temmuz ayında Paris’te yapılan Jane Birkin’in orijinal çantasının müzayedesine katıldı. Çanta 10,1 milyon dolara satıldı. “Bir kadının koleksiyonluk eşyasının bu kadar ilgi görmesi inanılmazdı" diyen Auslander, “Bu, şimdiye kadar satılan en pahalı çanta ve ikinci en pahalı moda ürünü. Birincisi Dorothy’nin ayakkabılarıydı. Gerçekten tarihi bir andı” diye de ekledi.

Christie’s’ten Koffsky, Hermès çantalarının koleksiyonluk birer varlık haline geldiğini şu şekilde anlattı:

“Son on yılda farkındalık çok arttı. Müzayede fiyatlarındaki artış medya aracılığıyla daha geniş bir kitleye ulaştı. Instagram ve TikTok gibi platformlar da bu trendi güçlendirdi.”

SAHTE PARÇALAR ÇOK İYİ YAPILIYOR, ANLAŞILMIYOR

Fonun merkezinde yer alan en kritik unsur, sahte ürünlerle mücadele olurken, LUXUS’un Baş Doğrulama Sorumlusu Graham Wetzbarger, sahte Hermès çantalarının kalitesinin giderek arttığını şu şekilde anlatıyor:

“Artık sahte Birkin’ler o kadar iyi üretiliyor ki, birçok alıcı fark etmiyor. Çevrim içi satışların anonimliği de bunu kolaylaştırıyor. Orijinal ürün görselleriyle kandırılıp sahte çantalarla karşılaşmak çok yaygın.”

Wetzbarger, sahte çantaların üretiminde kullanılan malzeme, metal aksam ve marka işaretlerinde hâlâ farklar olduğunu, bu detayların profesyonel bir incelemeyle tespit edilebildiğini belirtiyor.

LUXUS, bu nedenle tüm çantalar için titiz bir doğrulama süreci yürütüyor. Şirket ayrıca, Hermès çantaları için özel bir “Fiyat Endeksi” hazırlayarak piyasa verilerini standart hale getirmeyi amaçlıyor. Auslander, “Amaç, hangi modellerin hangi zaman diliminde en yüksek getiriyi sağlayacağını tahmin edebilmek ve portföyü buna göre optimize etmek" diyor.

YATIRIMCILAR ERKEKLERDEN OLUŞUYOR

Birkin ve Kelly çantalarının alıcıları genellikle kadın olsa da fona yatırım yapanların büyük çoğunluğu erkeklerden oluşuyor. Auslander, “Kadınlar genelde risk almaktan çekiniyor. Erkekler getiriyi öncelikli görüyor. Birkin çantalarının viral etkisi hızlı kâr getiriyor; portföyler iki, hatta iki buçuk kat büyüyebiliyor" değerlendirmesini yaptı.

Fon yatırımcıları doğrudan bir çantaya değil, fona yatırım yapıyor. Böylece yatırımcılar, satın alınan Hermès çantalarının değer artışından pay alıyor. Ayrıca, fonun satın aldığı çantalar üzerinde öncelikli satın alma hakkına da sahipler.

Z VE Y KUŞAĞININ YENİ YATIRIM

LUXUS’un amacı, özel servet yönetimi alanında lüks mallara dayalı alternatif yatırım modelini kalıcı hale getirmek. Auslander, “Alternatif varlıklar şu anda çok önemli. Z kuşağı ve Y kuşağı artık bir çantaya sahip olmaktan ziyade, o çantaya yatırım yapmayı veya bir müzayedeye katılıp o enerjiyi deneyimlemeyi tercih ediyor" diyor.

Bu stratejiyle LUXUS, lüks tüketimi sadece statü değil, bir finansal araç olarak yeniden tanımlamayı hedefliyor.