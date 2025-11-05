Ekonominin önde gelen isimleri arasında yer alan Rahmi Koç, Murat Ülker, Tezcan Yaramancı ve gastronomi yazarı Ali Esat Göksel Balat'taki bir restoranda özel bir akşam yemeğinde buluştu.

Buluşmada, iş dünyasının güncel konuları ve ekonomik gelişmelerin ele alındığı, masadaki sohbetin konularından birinin de Balat’ın meşhur lezzetleri olduğu öne sürüldü.

5,4 milyar dolarlık servetiyle Forbes'un Türkiye'nin En Zenginleri Listesi'nde Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın ardından 2. sırada yer alan Ülker'in yanı sıra 2,2 milyar dolarlık servetiyle bu yıl 10. sırada kendine yer bulan Rahmi Koç'un oldukça keyifli olduğu görüldü.