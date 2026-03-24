Yapay zeka modellerinin ortaklaştığı nokta şu: Bir mesleğin "en iyi" sayılabilmesi için artık yüksek kazancın yanına uzaktan çalışma özgürlüğü, otomasyona karşı direnç ve küresel adaptasyon yeteneğini de eklemesi gerekiyor. Farklı yapay zeka modellerine göre hangi mesleklerin bitmeyeceği ve insan hayatındaki varlığını uzun süre koruyacağı açıklandı.

DİJİTAL DÜNYANIN MİMARLARI

ChatGPT'ye göre geleceğin kazananları, dijital dünyayı inşa edenler ve insan zihnini çözenler olacak. Listenin başında Yazılım Geliştiriciliği yer alırken, onu stratejik kararların odağındaki Veri Analistliği takip ediyor. ChatGPT ayrıca, makinelerin taklit etmekte zorlandığı Psikologluk, İçerik Üreticiliği ve Girişimcilik gibi alanların değerini uzun süre koruyacağını öngörüyor.

VAZGEÇİLMEZ KALACAKLAR

Gemini, listenin merkezine "teknoloji ve etik" dengesini koyuyor. Yapay Zeka Mühendisliği ve Veri Bilimciliği gibi teknik alanları ilk sıraya koyan Gemini, insanın yerinin doldurulamayacağı Cerrahlık, Psikologluk ve modern eğitim yöntemleriyle dönüşen Öğretmenlik gibi mesleklerin vazgeçilmez kalacağını vurguluyor.

TÜRKİYE ÖZELİNDE DURUM FARKLI

Grok’un perspektifi, özellikle Türkiye gibi dinamik pazarlara odaklandığında daha pragmatik bir hal alıyor. Türkiye özelinde Siber Güvenlik Uzmanlığı, Yazılım Mühendisliği ve Veri Bilimciliği en hızlı yükselen ve en çok kazandıran alanlar olarak işaret ediliyor. Ayrıca, prestij ve kazanç dengesinde Tıp Doktorluğu ile risk almayı sevenler için Girişimcilik hala listenin zirvesinde.