Emeklilik planı yapan milyonlarca kişi için prim ve yaş şartı büyük önem taşırken, riskli işlerde görev yapanlar Fiili Hizmet Süresi Zammı sayesinde daha erken emekli olabiliyor. Önceki yıllarda sınırlı meslek gruplarını kapsayan uygulama, yeni düzenlemeyle daha geniş bir çalışan kitlesine avantaj sunuyor.

YIPRANMA PAYI NEDİR?

TGRT'de yer alan habere göre yıpranma payı; ağır, tehlikeli ve yıpratıcı mesleklerde çalışanlara her yıl için ek prim günü verilmesini ifade ediyor. Normal koşullarda bir çalışan yılda 360 gün prim kazanırken, bu uygulama kapsamında çalışanlara mesleğin risk durumuna göre yılda 60, 90 ya da 180 gün ilave prim ekleniyor. Böylece bir yıl çalışan bir kişi, SGK kayıtlarında daha uzun süre çalışmış sayılıyor.

PRİM GÜNLERİ NASIL ARTIYOR?

Örneğin yılda 90 gün yıpranma payı bulunan bir meslekte 12 ay çalışan bir kişinin primi 360 gün yerine 450 gün olarak hesaplanıyor. Bu durum, emeklilik için gerekli gün sayısının daha kısa sürede tamamlanmasını sağlıyor.

EMEKLİLİK YAŞI DA ERKENE ÇEKİLİYOR

Yıpranma payı yalnızca prim avantajı sağlamıyor. Kazanılan ilave süreler, emeklilik yaş haddinden de düşülüyor. Bu indirim genel olarak 5 yıla kadar uygulanırken, bazı çok ağır işlerde bu süre 8 yıla kadar çıkabiliyor.

2026 DÜZENLEMESİYLE KAPSAM GENİŞLEDİ

2026 itibarıyla yapılan değişikliklerle birlikte fiili hizmet süresi zammı kapsamı yeniden düzenlendi. Hem mevcut mesleklerde haklar güçlendirildi hem de yeni riskli sektörler listeye eklendi.

YIPRANMA PAYI KAPSAMINDAKİ MESLEKLER

Sağlık Çalışanları: Doktor, hemşire, ebe, hasta bakıcı, röntgen teknisyeni ve ambulans şoförleri. (Yılda 60 gün).

Gazeteciler: Sarı basın kartı bulunan basın mensupları

Maden ve yeraltı işçileri: En yüksek yıpranma payına sahip meslek grubu (yılda 180 gün)

Güvenlik birimleri: Asker, polis, MİT personeli ve infaz koruma memurları

Ağır sanayi çalışanları: Demir-çelik, cıva üretimi, asit ve kimyasal maddeyle çalışanlar

İtfaiye personeli: Yangınla mücadele ekipleri

YENİ KAPSAMA ALINAN SEKTÖRLER

2026 düzenlemesiyle birlikte; çimento fabrikası çalışanları, alüminyum sanayi işçileri, dökümhane çalışanları ve cam sanayi personeli yıpranma payı hakkından yararlanan meslek grupları arasına eklendi.