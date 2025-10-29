Son yıllarda Türkiye’de üretimi hızla artan altın çilek (Physalis peruviana), hem lezzeti hem de kazanç potansiyeliyle öne çıkıyor. Tropikal iklim meyvesi olan altın çilek, hem taze hem de kurutulmuş şekilde tüketilebiliyor. Uzmanlara göre düzenli üretim yapan bir çiftçi, sadece bir sezon sonunda ev veya otomobil alabilecek düzeyde kazanç elde edebiliyor.

Besin değeri açısından da oldukça zengin olan bu özel meyve, yüksek C vitamini, lif ve antioksidan içeriğiyle sağlıklı yaşamın destekçisi olarak biliniyor. Zayıflamaya yardımcı olması, sindirim sistemini düzenlemesi ve bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle de öne çıkıyor.

T Ü RK İ YE'N İ N D Ö RT B İ R YANINDA Ü RET İ M YAYGINLA Ş IYOR

Altın çilek, artık yalnızca tropikal bölgelerin değil, Türkiye’nin birçok ilinin toprağına da uyum sağlıyor.

Akdeniz Bölgesi: Antalya, Mersin ve Adana, üretimin en yoğun yapıldığı iller arasında yer alıyor.

Ege Bölgesi: Muğla, İzmir, Aydın ve Manisa’da seralarda ve açık arazilerde üretim sürüyor.

Karadeniz Bölgesi: Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’de fındık bahçelerinin kenarında yetiştirilen altın çilek, bölge çiftçileri için ek gelir sağlıyor.

İç Anadolu ve Güneydoğu: Niğde, Gaziantep ve Şanlıurfa gibi illerde mikroklima alanlarda üretim girişimleri artıyor.

NASIL YET İŞ T İ R İ L İ YOR?

Altın çilek, ılıman ve güneşli iklimleri seviyor. Don olaylarına karşı hassas olduğu için genellikle kıyı bölgelerinde veya seralarda yetiştiriliyor.

Ekim dönemi: İlkbaharda fide halinde toprağa dikiliyor.

Bakım: Güneşli ortam, düzenli sulama ve iyi drenaj sağlayan toprak verimliliği artırıyor.

Hasat zamanı: Yaz başında başlayan hasat, uygun koşullarda sonbahara kadar devam ediyor.

K ÜÇÜ K ARAZ İ LERDE B Ü Y Ü K KAZAN Ç

Altın çileğin en dikkat çekici yönü, sınırlı alanda yüksek getiri sağlaması. Ortalama bir dönüm araziden 2 ila 3 ton ürün alınabiliyor. Kilosunun 500 liraya kadar satılması, üreticilere ciddi gelir kapısı açıyor.

Kurutulmuş formunun daha yüksek fiyatlara alıcı bulması da çiftçilerin ilgisini artırıyor. Bu durum, özellikle kırsal bölgelerde alternatif tarım ürünü arayışında olan üreticilerin altın çileğe yönelmesine neden oluyor.

TARIMDA YEN İ UMUT KAPISI

Altın çilek, hem ekonomik hem de sağlık açısından değerli bir ürün olarak Türkiye tarımında yeni bir dönemin habercisi. Uygun iklim koşullarında yetiştirildiğinde yüksek kârlılık sağlayan bu meyve, küçük üreticiler için “altın fırsat” olarak görülüyor.

Uzmanlar, planlı üretim ve doğru pazarlama yöntemleriyle altın çileğin Türkiye tarım ihracatında önemli bir paya sahip olabileceğini belirtiyor.