Muz, zahmetsiz tüketimi ve enerji deposu olmasıyla en sevilen meyvelerin başında gelir. Ancak rafta kusursuz gibi görünen her salkım, aslında eve götürülmeyi hak etmez. Bazı muzlar yanlış saklama koşulları, aşırı olgunlaşma veya kimyasal müdahaleler nedeniyle besin değerini kaybetmiş, hatta sağlığınız için riskli hale gelmiş olabilir.

Alışveriş sepetinize atmadan önce mutlaka kontrol etmeniz gereken "kırmızı çizgiler" şunlardır:

1. Uçları Kararmış ve Damarları Belirginleşmiş Muzlar Eğer muzun uç kısımları koyu siyah bir renge bürünmüşse ve kabuğunda damarlı, şişkin bir yapı fark ediyorsanız, o meyveden uzaklaşın. Bu görüntü doğal olgunlaşmanın değil, meyvenin aşırı soğuğa maruz kaldığının veya donduğunun kanıtıdır. "Hipotermi" geçirmiş bu tarz muzların içi genellikle sulanmış, lezzetini kaybetmiş ve çürümeye karşı savunmasız hale gelmiştir.

2. Geniş ve Koyu Lekeli Gövdeler Muzun üzerindeki minik "şeker benekleri" lezzetin habercisi olabilir; ancak büyük, yayvan kahverengi veya mor lekeler tehlikeye işaret eder. Bu lekeler, meyvenin içten içe çürüdüğünü, ezildiğini veya dokusunun bozulup püre haline geldiğini gösterir. Eğer meyveden hafif ekşi veya mayamsı bir koku alıyorsanız, fermantasyon süreci başlamış demektir; bu muzu tüketmekten kaçınmalısınız.

3. Rengi Griye Çalanlar Canlı sarı yerine mat, grimsi veya donuk kahverengi bir ton sezdiğiniz muzlar, büyük olasılıkla dondurulup çözülmüştür. Soğuk zincirdeki bu hata, meyvenin sadece rengini değil; dokusunu ve besin değerlerini de öldürür. Kabuğunu açtığınızda pişmiş gibi pörsümüş bir iç yapıyla karşılaşmanız muhtemeldir. Ne taze tüketim ne de tatlı yapımı için uygundur.

4. Sarı Gövdede İnatçı Yeşil Çizgiler Tamamen yeşil bir muz alıp evde olgunlaştırmak normaldir. Ancak sapsarı bir muzun üzerinde hala parlak yeşil çizgiler görüyorsanız, bu doğal bir gelişimin işareti değildir. Bu durum, muzun gelişimini tamamlamadan çok erken hasat edildiğini veya yanlış taşındığını gösterir. "Zorlama" ile sarartılmış bu muzlar, ne kadar beklerseniz bekleyin o beklediğiniz tatlılığa ulaşmaz; sert ve saman gibi tatsız kalırlar.