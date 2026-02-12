Sosyal medyada "Çağlaca" adıyla tanınan TikTok fenomeni, açtığı canlı yayında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Fenomen isim, oğluyla ilgili yaşadığı sorunlar nedeniyle "Artık baş edemiyorum, devlet baş etsin" diyerek çocuğunun devlet korumasına alınmasını istedi.

YANINDAKİ ŞAHIS TEPKİ GÖSTERDİ

Yayında bulunan bir erkek ise kadının canlı yayın açmasına tepki gösterdi. Söz konusu kişi, "Sen kime derdini anlatıyorsun? Bana anlatman lazım" ifadelerini kullandı.

"ANNE OLMAK EHLİYETE TABİ OLMALI"

Tartışma yaratan görüntünün altına "Bunları ünlü yapan kesim, eserleriniz ile gurur duymalısınız", "Anne olmak ehliyete tabi olmalı, nokta", "Ucuzluğa bak", "Oğlum gerçekten bu anneden kaç kurtul" şeklinde yorumlar yapıldı.