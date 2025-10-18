Trump'ın barış planına rağmen İsrail ordusu Gazze'yi bir kere daha vurdu. ABD Başkanı Trump'ın barış planı, İsrail saldırılarıyla bir kez daha sallantıda.

Aynı gün Filistinli örgüt Hamas, anlaşmaya uyarak bir rehinenin cenazesini daha İsrail'e teslim etti. Bu cenaze, Hamas'ın teslim ettiği 10. ölü rehine oldu.

Buna rağmen Refah sınır kapısı açılmadı. Gazze için hayati olan insani yardımların yarısından fazlası Gazze'nin içine giremiyor.

Bu esnada Gazze'deki kaynaklar, İsrail tanklarının bugün gün boyunca Han Yunus'ta ilerlediğini aktardı. Ancak silahlı çatışma kaydedilmedi.

Hamas, ABD Başkanı Trump ve diğer garantör devletleri eyleme çağırdı. İsrail'in saldırılarının hala kesilmediğini ifade etti.