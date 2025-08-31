Ağustos ayının sonuna gelinmesiyle birlikte Türkiye'nin birçok bölgesinde fındık hasadı hızlanırken, fiyatı nedeniyle değeri son yıllarda artan fındık tarlaları hırsız ve fırsatçıların da hedefi haline geldi.



Birçok bölgede fındık tarlalarındaki mahsulün çalınmasını engellemek için jandarma ve üreticiler birlikte nöbet tutarken, bazı yerlerde ise 'göz hakkı' adı verilerek kilolarca fındık fırsatçılar tarafından yok pahasına alınıp eve götürülüyor.



2 TORBA FINDIK ALDI, 200 TL BIRAKTI



Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir çift, gizlice girdikleri fındık tarlasından iki torba fındık aldı. Torbaları ağzına kadar götüren çift, tarlaya yalnızca 200 TL bırakırken, fındık üreticisi bu duruma sert tepki gösterdi.



Çileden çıkan üretici o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, torbalara dolduran fındıkların kilogram fiyatının 350 TL'nin üzerinde olduğu öğrenildi.