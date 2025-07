Konya’nın Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi’nde bir apartman sakininin hamile bir kediye yaptığı şiddet ‘bu nasıl insan’ dedirtti.

YERE FIRLATTI

Parsana Mahallesi'nde bir apartman giriş katında oturan A.Ş’nin dairesine diğer apartman sakinlerinin beslediği hamile kedi girdi.

Kedinin eve girmesine sinirlenen A.Ş., dairesinden aldığı kediyi apartmanın güvenlik kamerasına gösterdi ve ardından havaya kaldırıp sert bir şekilde yere fırlattı.

Sert bir şekilde yere düşen hamile kedi acı içinde apartmanın giriş kapısına doğru koştu. Kapının kapalı olduğunu fark eden A.Ş., daha sonra giriş kapısını açarak hamile kediyi apartmanın dışına çıkarttı.

KEDİ TEDAVİ EDİLDİ

Yere fırlatılan hamile kedinin veterinere götürüldüğü ve tedavi edildiği öğrenildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

An be an güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin ardından hayvanseverler A.Ş., hakkında suç duyurusunda bulundu.

“HAYVANA İŞKENCE EDENLERE AĞIR YAPTIRIMLAR GETİRİLMELİ”

Yaşam Hakkı Savunucusu İbrahim Kaya, hayvanlara işkence yapanlara ağır yaptırımlar uygulanması gerektiğini belirtti.

Son zamanlarda hayvanlara şiddet olaylarının arttığına dikkati çeken Kaya, şunları söyledi:

-Hayvanları Koruma Kanunu adı altında sunulan “Katliam Kanunu” taslak halinde paylaşıldığında, pek çok psikolog ve psikiyatri bu düzenlemenin toplumu suça teşvik edebileceği yönünde uyarılarda bulundu.

-Bilimsel araştırmalar, hayvana işkence eden kişilerin zamanla çocuklara ve kadınlara da şiddet uygulama eğilimi gösterdiğini açıkça ortaya koyuyor.

-Ne yazık ki bu sözde koruma yasası yürürlüğe girdiğinden bu yana, hayvana yönelik şiddet olaylarının arttığını ve faillerin çoğu zaman cezasız kaldığını görüyoruz.

-Yasa değişikliği sürecinde sosyal medyada hayvanları hedef gösteren ve şiddeti meşrulaştıran söylemler yayan kişiler, çoğunlukla hayvanlara zarar vermeyi savunan kesimlerden oluşmaktadır. Oysa bizim medeni kültürümüzün temelinde, canlılara merhamet etmek vardır.

-Paris İklim Anlaşması’nın imzalanmasının ardından, hayvanlara yönelik büyük bir algı operasyonu başlatıldı.

-Yetkililer yasa konuşulurken ‘öldürmeyeceğiz, şefkatle barınaklarda bakacağız’ dediler; fakat bugün sokaktan toplanan hayvanların barınaklarda sistematik şekilde katledildiğine tanıklık ediyoruz.

-Bu garabet yasa acilen değiştirilmelidir. Gerçek anlamda bir “Hayvanları Koruma Kanunu” oluşturularak, hayvana işkence edenlere ağır yaptırımlar getirilmelidir.

-‘Çocukları koruyacağız” diyerek tanıtılan bu yasa, bilim insanlarının uyarılarına rağmen hem çocuklara hem de hayvanlara yönelik şiddeti engellemek bir yana, katlanarak artmasına neden olmuştur. Toplumun vicdanı bu şiddeti reddediyor.

-Adaletin ve merhametin tesisi için, bu vahşet yasasının derhal değiştirilmesini talep ediyoruz.