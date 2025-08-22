Dün Mudurnu ilçe merkezinde belediye ekipleri, sokak hayvanlarını toplatmak için çalışma başlattı.
ÖNCE BAYILTTILAR, SONRA KAMYONET KASASINA FIRLATTILAR
Belediyeye ait araçla sokağa gelen 2 belediye personelinden biri, uyuşturucu iğne ile 2 köpeği bayılttı.
Belediye ekibi daha sonra topladıkları köpekleri geldikleri aracın kasasına fırlattı, o anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.
Köpeklerin, Bolu İl Özel İdaresi'ne ait hayvan barınağına götürüldüğü öğrenildi.
O anlar sosyal medyada tepkilere neden olurken; konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.