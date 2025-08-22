Dün Mudurnu ilçe merkezinde belediye ekipleri, sokak hayvanlarını toplatmak için çalışma başlattı.

ÖNCE BAYILTTILAR, SONRA KAMYONET KASASINA FIRLATTILAR

Belediyeye ait araçla sokağa gelen 2 belediye personelinden biri, uyuşturucu iğne ile 2 köpeği bayılttı.

Belediye ekibi daha sonra topladıkları köpekleri geldikleri aracın kasasına fırlattı, o anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Köpeklerin, Bolu İl Özel İdaresi'ne ait hayvan barınağına götürüldüğü öğrenildi.

O anlar sosyal medyada tepkilere neden olurken; konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

 