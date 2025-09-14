Afyonyonkarahisar’da Selçuklu Mahallesindeki Yakup Evren Ortaokulu’nda hafta sonu tatili dolayısıyla Cuma günü yapılan Bayrak Töreni’nde İstiklal Marşı okundu ancak göndere Türk Bayrağı çekilmedi. Atatürk büstünün de olmadığı okulda ülkemizin bağımsızlığını temsil eden Türk Bayrağı’nın göndere çekilmeden İstiklal Marşı okunması tepki topladı.

“ATATÜRK VE BAYRAĞA SAHİP ÇIKMAYANLARIN MAKAMDA YERİ OLAMAZ”

İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, okulda bayrağın göndere çekilmemesi ve Atatürk büstünün olmamasını “saygısızlık” olarak nitelendirdi. Okul Müdürünün görevden alınması gerektiğini ifade eden Mısırlıoğlu şunları söyledi: “Yakup Evren Ortaokulu’nda yaşanan rezalet, sadece bir ihmal olarak geçiştirilemez. İstiklal Marşı okunurken göndere Türk Bayrağı çekilmemiştir, okulun bahçesinde Atatürk büstü bulunmamaktadır. Bu tablo, hem bayrağa hem de Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e karşı apaçık bir saygısızlıktır. Bunun sorumlusu başta okul müdürü Osman Vural’dır. Bayrak direğinde arıza varsa getirirsin bir Türk Bayrağı flaması öğrenci elinde tutar öğrenciler İstiklal marşını okur. Hiçbir mazeret kabul edilemez. Afyon’un merkezindeki bir okulu dahi denetleyemeyen, Türk Bayrağı ve Atatürk büstü gibi en temel milli değerlerimizi görmezden gelen bir anlayışın bu kenti ve çocuklarımızı yönetmeye hakkı yoktur. Osman Vural derhal görevden alınmalı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü de kamuoyuna açıklama yapmalıdır. Bayrağa ve Atatürk’e sahip çıkamayanların makamında yeri olamaz. Türk Bayrağı bizim bağımsızlık sembolümüz, Atatürk büstü ise Cumhuriyetimizin temelidir. Bunlara sahip çıkmak milli bir görevdir. Böyle bir ihmalin, hatta daha da ötesi bu aymazlığın üzerini örttürmeyeceğiz. İYİ Parti olarak, bu olayın takipçisi olacağız. Bu millet değerlerine sahip çıkacak, biz de sonuna kadar yanlarında olacağız”

TEPKİLERİN ARDINDAN ATATÜK BÜSTÜ KONULDU, BAYRAK GÖNDERE ÇEKİLDİ

Gelen tepkilerin ardından okul yönetimi yanlıştan döndü. Bayrak göndere çekilirken, okul bahçesine de Atatürk büstü konduğu görüldü.