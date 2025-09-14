Inter Miami, MLS’te Charlotte FC ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Messi’nin takımı Inter Miami sahadan 3-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.

Maçın 0-0 devam ettiği 30. dakikada Inter Miami penaltı kazandı. Topun başına geçen Lionel Messi, panenka vuruş ile golü bulmak istedi. Ancak ev sahibi takımın kalecisi Kristijan Kahlina, Arjantinli yıldız ile aynı köşeyi tahmin etti ve penaltıyı rahat bir şekilde kurtardı. Bu anlar sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı

EN SON 2022’DE KAÇIRMIŞTI

Messi, Inter Miami formasıyla daha önce kullandığı üç penaltının tamamını gole çevirmişti. Son penaltı kaçırışı ise 2022 Dünya Kupası’nda Arjantin’in Polonya ile oynadığı grup maçındaydı.