Beşiktaş’ın 21 yaşındaki genç kalecisi Emre Bilgin, oyuncu Türkü Su Demirel ile Kuruçeşme’de kol kola görüntülendi. Beşiktaş'ta forma giyen 21 yaşındaki kaleci Emre Bilgin ile oyuncu Türkü Su Demirel, önceki gün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Kuruçeşme’de birlikte objektiflere yansıdı. İkili, kol kola bir mekana giriş yaptıkları sırada görüntülendi. Kameraları fark ettiği sırada şapkasıyla yüzünü saklamaya çalışan Emre Bilgin, bu çabasında başarılı olamadı. Muhabirlerin “İlişkiniz hayırlı olsun” şeklindeki sözlerine karşılık veren Bilgin ve Demirel, “Teşekkür ederiz, iyi akşamlar” açıklamasını yaparak mekana girdi. Futbola 2013 yılında Bayrampaşa Demirspor’da başlayan 21 yaşındaki Emre Bilgin, 17 Ekim 2014 tarihinde Beşiktaş altyapısına transfer oldu. Beşiktaş formasıyla Süper Lig’deki ilk maçına 19 Mart 2022 tarihinde Hatayspor karşısında çıkan Bilgin, 6 Temmuz 2023 tarihinde bir sezonluğuna Fatih Karagümrük’e kiralandı.

