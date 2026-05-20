'Değerli taşlar şehri' anlamına gelen Ratnapura’da insanlar, nehir yataklarında ve çamurlu alanlarda özel eleme yöntemleri kullanarak değerli taş arıyor. Bazı bölgelerde taşların yüzeye oldukça yakın olması nedeniyle amatör avcıların bile değerli parçalar bulabildiği belirtiliyor.

BÖLGE YÜZYILLARDIR DEĞERLİ TAŞLARLA ANILIYOR

Ratnapura, özellikle mavi safirleriyle dünya çapında ün kazanmış durumda. Bölgeden çıkarılan taşların dünyanın birçok ülkesine gönderildiği belirtilirken, bazı safirlerin uluslararası açık artırmalarda milyonlarca dolara satılabildiği ifade ediliyor.

Uzmanlara göre geçmişte kraliyet ailelerine ve özel koleksiyonlara giren çok sayıda değerli taşın da bu bölgeden çıktığı düşünülüyor. Bu nedenle Ratnapura, dünyanın en önemli değerli taş merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Araştırmacılar, nehirlerin taşıdığı minerallerin zamanla belirli bölgelerde birikmesi nedeniyle burada yoğun değerli taş oluşumu yaşandığını belirtiyor. Bu durumun, bazı nehir yataklarını dünyanın en pahalı doğal alanlarından biri hâline getirdiği ifade ediliyor.

NEHİR YATAKLARINDA TAŞ AVCILIĞI YAPILIYOR

Bölgedeki taş avcıları genellikle nehir kenarlarındaki çamuru ve kumu büyük eleklerden geçirerek arama yapıyor. Özellikle yağış sonrası bazı taşların yüzeye daha yakın hale geldiği belirtiliyor.

Uzmanlara göre Ratnapura’daki rezervlerin tamamen tükenmediği ve bölgede hâlâ yeni keşiflerin yapılabildiği ifade ediliyor. Özellikle büyük safir taşlarının bulunması, bölgeye olan ilgiyi yıllardır artırmaya devam ediyor.