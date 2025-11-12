Son dönemde çoğu kişinin cep telefonlarına gelen şüpheli aramalar ve mesajlar ciddi biçimde arttı. Dolandırıcılar, kendilerini banka, kargo firması ya da resmi kurum gibi tanıtarak kullanıcıların kişisel bilgilerini ve banka şifrelerini ele geçirmeye çalışıyor. Uzmanlar, özellikle 0850’li, 444’lü ve yabancı ülke kodlu (+...) numaralardan gelen aramalara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

DOLANDIRICILARIN YENİ TAKTİKLERİ

Dolandırıcılar artık sadece bilinmeyen numaralarla değil, güvenilir görünen hatlarla da arama yapıyor. Bazı durumlarda sahte arama kimliği yöntemiyle ekranda bankaların ya da resmi kurumların numarasıymış gibi görünen çağrılar çıkabiliyor.

En sık görülen dolandırıcılık numaraları:

- 0850’li hatlar: “Banka güvenlik birimi” ya da “müşteri temsilcisi” süsü veriyorlar.

- 444’lü numaralar: Gerçek kurum numaralarına benzeyen sahte çağrılarla karıştırılabiliyor.

- Yabancı ülke kodlu numaralar (+44, +43, +61, +370 vb.): “Cevapsız arama” bırakıp geri arandığında yüksek ücret kesiliyor.

- Kısa servis numaraları (3-5 haneli): SMS yoluyla abonelik veya link tuzaklarıyla dolandırıcılık yapılıyor.

BENZER ÖRNEKLER VAR

Türkiye’de son aylarda 0850’li hatlardan gelen banka kimlik avı aramaları arttı. Arayan kişi, “hesabınızda şüpheli işlem var” diyerek SMS ile gönderilen onay kodunu istiyor.

İngiltere, Almanya ve Kanada’da da benzer “spoofing” vakaları görüldü. Bu ülkelerde dolandırıcılar, resmî kurumların numaralarını taklit ederek para transferi yaptırıyor. ABD’de ise “IRS” (vergi dairesi) veya “Amazon” adıyla yapılan sahte çağrılarla milyonlarca dolar vurgun yapıldı.

BU ARAMALARDAN NASIL KORUNABİLİRSİNİZ?

- Tanımadığınız numaraları asla geri aramayın. Özellikle + ile başlayan yabancı kodlu numaraları hemen engelleyin.

- Onay kodu (OTP) ya da kişisel bilgi paylaşmayın. Hiçbir banka veya kurum telefonla kod istemez.

- Telefonunuzda “Spam/Numara Engelleme” özelliğini aktif edin. Android ve iPhone cihazlarda birkaç dokunuşla yapılabilir.

- Operatörünüzün güvenlik hizmetlerinden yararlanın. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom kullanıcıları “dolandırıcılık bildirimi” özelliğini kullanabiliyor.

- Uygulamalara dikkat. “Kargo takip”, “ödül kazandınız” gibi görünen sahte uygulamalar kişisel bilgilerinizi çalabilir.

SİBER GÜVENLİK UZMANLARI UYARDI

Siber güvenlik uzmanları, son dönemde dolandırıcıların yapay zeka destekli ses ve kimlik klonlama yöntemleriyle daha ikna edici hale geldiğine dikkat çekti. Uzmanlara göre vatandaşlar, “kurum adıyla arama geldiğinde bile kimlik doğrulamadan bilgi paylaşmamalı” ve mutlaka kurumun resmi hattını kendisi aramalı.