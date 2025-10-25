Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde bulunan Şöhrettin Duygu Anadolu Lisesi’nin bahçesinde yıllardır Atatürk büstü olmadığı öğrenildi.

15 yıldır faaliyet gösteren devletin eğitim kurumunda Atatürk büstünün olmamasına Zafer Partisi Yozgat İl Başkanı Deniz Altıntaş tepki gösterdi.

“OKULUN MÜDÜRÜ UMRE’YE GİTMİŞ”

Söz konusu okula giden Altıntaş, “Görüldüğü gibi bu okulda Atatürk büstü yok. Söylenecek pek fazla bir şey yok. Okulun müdürünü sorduk ama o da Umre’ye gitmiş. Buradan Milli Eğtim Bakanlığı’na ve Yozgat Valiliği’ne çağrıda bulunmak istiyorum. Bu okula ivedi şekilde Atatürk büstü yapılmasını talep ediyoruz. Takdir büyük Türk milletinin” dedi.

BİR SENDİKA ATATÜRK BÜSTÜ SİPARİŞİ VERDİ

Deniz Altıntaş, daha sonra sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı ve bir sendika tarafından okula Atatürk büstü siparişi verildiğini kaydetti. Altıntaş, “Biraz önce bir sendika tarafından bize ulaşılarak Aşağıda proforma fatura ile Atatürk büstünün siparişinin verildiği ifade ve iddia edildi.

Zafer Partisi olarak konunun takipçisi olacağız. O Atatürk büstü önünde video çekerek milletimize yayınlayacağız! Şüpheniz olmasın!”