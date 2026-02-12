Almanya'nın Bavyera eyaletinde hayata geçirilen yenilikçi bir güneş enerjisi projesi, enerji üretiminde verimlilik ve maliyet yönetimi açısından dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. Tarım arazilerini korumak amacıyla göl yüzeylerine inşa edilen dikey güneş paneli sistemi, uygulandığı tesisin elektrik maliyetlerini yüzde 70 oranında düşürdü.

SU YÜZEYİNDE DİKEY PANEL YAPILANMASI

Yenilenebilir enerji stratejileri kapsamında geliştirilen projede, geleneksel yatay paneller yerine dikey açıyla yerleştirilen 2 bin 500 adet panel kullanıldı. Mühendislik çalışmaları, bu yöntemin arazi kullanımını minimize ederken, atıl durumdaki su yüzeylerini aktif birer enerji üretim sahasına dönüştürdüğünü gösteriyor.

GÜNEŞ IŞINLARINI SABAH VE AKŞAM SAATLERİNDE DE ALIYOR

Teknik analizlere göre dikey paneller, güneş ışığından sadece öğle saatlerinde değil, sabah ve akşam saatlerinde de optimum düzeyde yararlanılmasını sağlıyor. Bu durum, enerji üretiminin gün geneline daha dengeli yayılmasına imkan tanıyor.

Ayrıca, panellerin su üzerine konumlandırılmasının iki temel avantajı var. İlki sistemin devreye alınmasıyla birlikte işletme maliyetlerinde ve elektrik faturalarında %70'lik bir tasarruf kaydedildi. İkincisi panellerin su yüzeyinde oluşturduğu gölge etkisinin, buharlaşma oranlarını düşürerek su kaynaklarının korunmasına yardımcı olduğu belirtiliyor.