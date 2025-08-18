Bodrum’daki bir gece mekanı iki hafta önce ultra lüks bir doğum günü partisine ev sahipliği yaptı. Skandalı OdaTV’den Hürrem Elmasçı yazdı. İddiaya göre partinin konukları arasında sadece sosyeteden değil bürokrasiden de isimler vardı.

İddialara göre personel taşımacılığı ve filo kiralama alanlarında faaliyet gösteren bir iş insanının doğum gününde para ve şampanya su gibi akarken, partinin baş konuğu ise kamu bankasında uzun yıllardır genel müdürlük yapan bir isim oldu.

ORTAK NOKTA LÜKS

Ev sahibi ve baş konuğunun ortak merakının ise lüks arabalar olduğu öğrenildi. Zira doğum günü partisine doğum günü sahibi iş insanı ve kamu bankası genel müdürü üstü açık bir arabayla geldi. Lüks aracın sahibi iş insanıydı, koltuğunda ise bir kamu bankası genel müdürü oturuyordu.

GÖSTERİŞ MERAKI

İşte o lüks doğrum günü partisinin yapıldığı yerin Bodrum Maxx Royal Scorpios, partinin baş konuğunun da Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan olduğu öne sürüldü. Vatandaşın parasıyla faaliyet gösteren kamu bankası üst yöneticisinin böyle bir partiye katılmasını sağlayacak maddi kaynağa nasıl eriştiği merak konusu olurken, ödenen 950 bin liralık hesap da dikkat çekti.

Ünlü iş insanı ile kamu bankası yöneticisinin ortak zevkleri doğrultusunda mekana üstü açılan Rolls Royce marka araba ile geldiği iddia edildi.

Kamuda tasarruf önlemlerinin bir türlü hayata geçirilememesinin nedeninin şatafata düşkünlük olduğu bir kez daha böylece açığa çıktı. Memurlar sefalat zammına mahkum edilirken, kamudaki bazı isimlerin ise saltanat sürmesi tepilere neden oldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde villada devam eden partinin Külliye’de de gündeme geldiği iddia edildi.

Şampanyalar peş peşe patladı

İş insanı ve banka müdürünün üstü açık araçla birkaç tur attıktan sonra tam da sosyetenin meraklı bakışlarının arasında gece kulübüne giriş yaptığı Odatv’nin haberinde yer aldı. Haberde, “Üzerinde pembe tişörtüyle geceye katılan genel müdür lüks arabadan indi. Muhafazakar olduğu bilinen kamu bankamızın genel müdür konuk olduğu doğum günü partisinde şampanyalar ardı ardına patladı” denildi. İşte o muhafazakar banka genel müdürünün Osman Arslan olduğu öne sürüldü.