Yıllardır bir kenara atılan ve unutulan madeni paralar, günümüzde koleksiyon dünyasının en değerli parçaları haline gelebiliyor. Özellikle ABD darphane tarihindeki bir üretim hatası, 1943 yılında basılan bazı sentlerin değerini yüz binlerce dolara taşıyor. GoBankingRates tarafından paylaşılan verilere göre, bu nadir paralardan biri olan "Lincoln Wheat Cent", 2021 yılında Heritage Auctions üzerinden düzenlenen bir açık artırmada 840.000 dolara (38 milyon 96 bin TL'ye) satılarak büyük ses getirdi.

SAVAŞ DÖNEMİNDEKİ TARİHİ HATA

Bu değer artışının temelinde İkinci Dünya Savaşı dönemindeki stratejik metal ihtiyacı yatıyor. 1943 yılında mühimmat üretimi için bakıra duyulan yoğun ihtiyaç sebebiyle, ABD Darphanesi sent üretiminde çinko kaplı çelik kullanma kararı almıştı. Ancak üretim süreci sırasında makinelerde kalan az sayıdaki bronz taslağın üzerine hatalı basım yapılması, Amerikan nümismatik tarihinin en büyük kazalarından birine yol açtı. Aslında hiçbir zaman dolaşıma girmemesi gereken bu bronz alaşımlı paraların, günümüzde dünya genelinde yalnızca 20 adet civarında olduğu tahmin ediliyor.

ORJİNALLİĞİNİ AYIRAN TEMEL ÖZELLİKLER

Elinizdeki bir 1943 sentinin bu nadir koleksiyon parçalarından biri olup olmadığını anlamak için uzmanlar belirli teknik yöntemlerin izlenmesi gerektiğini vurguladı. Standart çelik sentler demir içerdiği için mıknatıs tarafından çekilirken, değerli bronz sentler mıknatısa herhangi bir tepki vermiyor. Fiziksel ağırlık da bir diğer ayırt edici unsur olarak öne çıkıyor; nadir bronz paralar 3,11 gram ağırlığındayken, standart çelik örnekler sadece 2,7 gram geliyor. Görsel açıdan ise gerçek örneklerdeki "3" rakamının karakteristik uzun kuyruğu, paranın sahte olup olmadığını ele veren en kritik detaylar arasında yer alıyor.

SAHTE PARALARA KARŞI DİKKATLİ OLUN ÇAĞRISI YAPILDI

Piyasada, özellikle 1948 tarihli sentlerin rakamları üzerinde oynanarak yapılmış birçok sahte örnek bulunduğu için uzmanlar dikkatli olunması çağrısında bulundu. Renk tonu gümüşi gri yerine bakır rengine çalan ve fiziksel testleri başarıyla geçen paraların, kesin teşhis ve piyasa değerinin tespiti için mutlaka profesyonel derecelendirme kuruluşları tarafından onaylanması gerekiyor.